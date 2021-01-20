Foo Fighters 特製純米大吟釀 英文團名都可以變日文！

撰文： 熊文浩 最後更新日期： 2021-01-21 16:58

全世界演出大部份停頓，音樂人都想盡辦法令大家投入他們的氣氛之中，Jarvis Cocker出茶包，Foo Fighters 籍著新碟《Medicine at Midnight》推出，與日本山形縣的「楯の川酒造」生產了最高品質的純麥大吟釀清酒。香港樂迷買唔買到呢？

「楯の川酒造」根據愛好清酒的樂隊 Foo Fighters 成員的喜好，專門製作了兩種大吟釀清酒。這兩個品種都被列為「純米大吟釀」，被認為是最高品位的清酒。「純米」指的是純的緣故，從僅由大米，水和曲黴菌，與不添加額外的酒精。

而「大吟釀」是用於包含大米已經高度拋光打磨的術語，具有至少50％的外層的穀物被去除。這使得酒易於飲用，酸度和鮮味之間達到了優雅的平衡。

為 Foo Fighters 特製的純米大吟釀分為兩種，「Midnight Blue」使用100％來自山形縣的本地大米精製到50％，顯出華麗的香氣，柔和的口感和淡淡的甜味，可以「治癒您的日常疲勞並滲透到整個身體」

另一種名為「Midnight Silver」，使用源自岡山縣的50％精製大町米製成，此版本具有出色的深度和強烈的餘味，並具有堅固的機身，可為您提供「明天的活力」！是否好吸引？

重點：今次只限日本國內發售，不設國外郵寄服務！

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