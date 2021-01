撰文: 宋燁文 最後更新日期: 2021-01-25 18:25

The White Stripes 雖然已成歷史,但當年樂隊的經典時刻仍受樂迷懷念。最近樂隊的官方 YouTube 頻道上載了 Jack White 和 Meg White 於 2007 年 Bonnaroo 的現場演出片段!

雖只是一首《Seven Nation Army》的演出,但也是官方的現場錄影片段,角度也和樂迷在台下的不能比,也夠大家重溫一下

2007 年 White Stripes 的 Bonnaroo 演出,共個半小時,但一直都未有在官方頻道上分享過,今次算是罕有一次。

成員 Meg White 在 2011 年後絕跡樂壇,但 Jack White 則依然活躍,2019 年與他的樂隊 The Raconteurs 推出了專輯《Help Us Stranger》、2020 年 又推出 The White Stripes 的首張專輯二十周年的 Box Set 套裝。

