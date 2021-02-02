充實你的日常！值得foollow的香港音樂文化IG！

撰文： 熊文浩 最後更新日期： 2021-02-02 19:26

樂評人影評人與日常觀眾的評論分別在於，除了表達自身感受之餘，還希望能夠經營這個文化，讓這個產業質素推高，不只是鬧句伏和垃圾，更是共存之下一同進步。音樂與文化正進行一個世代交替的時期，在IG更有多個年青人主理的音樂評論頻導出現，唱片店鋪更要努力經營自己的社交頻道，扭耳仔精選以下IG，充實你的日常！

Oc2s發起人自從音樂場地TTN主理人阿正，這個頻道希望以業界角度讓樂迷了解音樂產業的運作，深入之餘亦有淺出部份，知名樂隊的發展懶人包，每日即時動態的音樂meme，當然他們自家推出的Tee也非常暢銷！

9588hk，00後女生的音樂專頁，自學設計，樂評和訪問者附上簡約風的插圖，非常可觀！

thechoice_music ，同樣是00後的學生主理，文章以專題出發解構製作歌曲的原理，適合有興趣去學習創作的樂迷。

white_noise_records ，大南街未成為文青聖地之前，已經進駐這裡的獨立音樂唱片店，除了新貨更新的帖子，重點是兩隻貓店長的生活照！

analog_dept_records，融合潮流文化與經典載體的唱片店，想要各類流行動畫及影視劇集的音樂產物，都可以來這裡尋寶。

除了獨立音樂的，關於主流音樂圈亦有精彩的專頁，listen.to.disc 拍攝主流歌手唱片的開箱，甚至比官方圖更吸引。音樂產業除了作品本身，實體唱片亦給予設計師重要的表演舞台。