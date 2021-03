專訪｜秋山黃色患「碳酸飲料症候群」？一個怪病貫穿新碟概念

撰文: KKBOX 最後更新日期: 2021-03-12 22:30

日本樂壇實力派新人輩出,以驚人創作力廣獲注目的男歌手秋山黃色,先前透過向井理主演日劇《10個秘密》的主題曲〈モノローグ〉成功爆紅,辨識度十足的歌聲加上能量無限大的爆發力,讓他知名度攀升。今年春天他再接再厲,完成生涯第二張專輯《FIZZY POP SYNDROME》,今次特別接受KKBOX專訪,暢談幕後創作日常。

創作蓋過人生苦味,滿載可享受的小細節

要進入新專輯的世界觀,得先從專輯名稱《FIZZY POP SYNDROME》開始,關於這個名稱,秋山黃色解釋,字面上的翻譯就是「碳酸飲料症候群」。「這張專輯就像是添加了碳酸飲品的調酒一樣,為了蓋過人生的苦味而加入了對身體有點不好的POP(碳酸)。」他如此說道。或許就如同飲下有氣泡又有酒精的飲料般,樂迷在聆聽專輯時就能十分愉快。

距離第一張專輯《From DROPOUT》整整一年,期間經過不少演出、創作的歷練,秋山黃色在《FIZZY POP SYNDROME》中聽得出成長,問他在新作品中有何改變,他說這次的專輯和上次的作品比起來更加專注於「向人們傳達」這件事,同時專輯中的歌曲也更加多元化,有很多可以開心享受的小細節。

擁有豐沛創作力的他,更有自信地說「我一直以來都有意識地琢磨於創作的品質,所以我覺得,關於品質我有所成長。」有趣的是,在秋山黃色這一年中不只在能力上有所成長,回答完問題還特別補了一句「我也變得敢吃芫荽了。」這突如其來的回馬槍實在令人莞爾。

為戲寫歌超難,用不常用的字詞突破自我

作品配搭影視作品往往是新人歌手竄紅的關鍵,出道以來,秋山黃色也有多次為作品演唱主題曲的經驗,在首張專輯中日劇《10個秘密》的主題曲〈モノローグ〉是聚焦重點,而這次在新專輯中則一口氣收錄了田中圭主演《消除老師的方程式》的〈サーチライト〉、動畫《約定的夢幻島》第二季的〈サーチライト〉,以及動畫電影〈アイデンティティ〉,還有動畫電影《煙囪小鎮的普佩》,那首傳達夢想就是目標的插曲〈夢の礫〉。

總愛在白天環境噪音中創作的秋山黃色,聊起為戲度身打造詞曲,秋山黃色笑說「有條件限制對於製作過程來說不是壞事。」他分析道,寫主題曲真的頗有難度,畢竟為了要符合作品中的世界觀,影響自己最大的就是「歌詞裡可以用」的字詞限制,但也因為世界觀的緣故,所以反倒多了機會可以使用「平常不太常使用」的字詞,進而創作出突破自己風格的作品。

上人氣節目《THE FIRST TAKE》超緊張

回顧去年表現,發現秋山黃色早早就在膾炙人口的YouTube頻道《THE FIRST TAKE》上有精彩演出,在這個不少歌手擠破頭也想參與的人氣節目裡,他兩條影片點擊率超過四百萬,回憶節目錄製過程,他說「表演者一生都不會有機會在觀眾席上看自己的表演,但『 THE FIRST TAKE 』給我一種像是對著鏡子演唱的錯覺。」特別是正面迎擊這個彰顯歌唱實力的挑戰時,我們好奇他是否會緊張,他坦率地說「我當時很緊張。」

推薦粉絲到家鄉走走,但美食名單沒研究

近期因為疫情的緣故,秋山黃色難免也多了不少在家的時間,熱愛打機的他沒放過在家休息的日子,花了不少時間在電玩上,他還透露常常用「打電動會湧現靈感」當理由而投入在電玩中,趁疫情期間玩了不少遊戲,但若情勢趨緩,則期待到處旅行。

訪問在旅行話題中進入尾聲,來自栃木縣的秋山黃色特別向粉絲推薦家鄉足利的「足利花卉公園」,請大家切勿錯過到那裡觀賞很多花花草草的機會,原本還想請他推薦當地美食,結果他自嘲自己其實吃什麼都覺得很好吃,對「美食」還真的沒什麼研究,反應相當可愛。

秋山黃色的第二張專輯《FIZZY POP SYNDROME》現已在KKBOX上架,他特別歌迷說:「謝謝大家一直以來的支持。現在網絡上的翻譯技術很發達,讓我可以理解世界各地的人們的言語。總有一天我一定會去台灣!」

