專訪｜秋山黃色患「碳酸飲料症候群」？一個怪病貫穿新碟概念

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-03-12 22:30

日本樂壇實力派新人輩出，以驚人創作力廣獲注目的男歌手秋山黃色，先前透過向井理主演日劇《10個秘密》的主題曲〈モノローグ〉成功爆紅，辨識度十足的歌聲加上能量無限大的爆發力，讓他知名度攀升。今年春天他再接再厲，完成生涯第二張專輯《FIZZY POP SYNDROME》，今次特別接受KKBOX專訪，暢談幕後創作日常。

點圖放大看更多秋山黃色IG照片👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

創作蓋過人生苦味，滿載可享受的小細節

要進入新專輯的世界觀，得先從專輯名稱《FIZZY POP SYNDROME》開始，關於這個名稱，秋山黃色解釋，字面上的翻譯就是「碳酸飲料症候群」。「這張專輯就像是添加了碳酸飲品的調酒一樣，為了蓋過人生的苦味而加入了對身體有點不好的POP（碳酸）。」他如此說道。或許就如同飲下有氣泡又有酒精的飲料般，樂迷在聆聽專輯時就能十分愉快。

距離第一張專輯《From DROPOUT》整整一年，期間經過不少演出、創作的歷練，秋山黃色在《FIZZY POP SYNDROME》中聽得出成長，問他在新作品中有何改變，他說這次的專輯和上次的作品比起來更加專注於「向人們傳達」這件事，同時專輯中的歌曲也更加多元化，有很多可以開心享受的小細節。

擁有豐沛創作力的他，更有自信地說「我一直以來都有意識地琢磨於創作的品質，所以我覺得，關於品質我有所成長。」有趣的是，在秋山黃色這一年中不只在能力上有所成長，回答完問題還特別補了一句「我也變得敢吃芫荽了。」這突如其來的回馬槍實在令人莞爾。

為戲寫歌超難，用不常用的字詞突破自我

作品配搭影視作品往往是新人歌手竄紅的關鍵，出道以來，秋山黃色也有多次為作品演唱主題曲的經驗，在首張專輯中日劇《10個秘密》的主題曲〈モノローグ〉是聚焦重點，而這次在新專輯中則一口氣收錄了田中圭主演《消除老師的方程式》的〈サーチライト〉、動畫《約定的夢幻島》第二季的〈サーチライト〉，以及動畫電影〈アイデンティティ〉，還有動畫電影《煙囪小鎮的普佩》，那首傳達夢想就是目標的插曲〈夢の礫〉。

總愛在白天環境噪音中創作的秋山黃色，聊起為戲度身打造詞曲，秋山黃色笑說「有條件限制對於製作過程來說不是壞事。」他分析道，寫主題曲真的頗有難度，畢竟為了要符合作品中的世界觀，影響自己最大的就是「歌詞裡可以用」的字詞限制，但也因為世界觀的緣故，所以反倒多了機會可以使用「平常不太常使用」的字詞，進而創作出突破自己風格的作品。

上人氣節目《THE FIRST TAKE》超緊張

回顧去年表現，發現秋山黃色早早就在膾炙人口的YouTube頻道《THE FIRST TAKE》上有精彩演出，在這個不少歌手擠破頭也想參與的人氣節目裡，他兩條影片點擊率超過四百萬，回憶節目錄製過程，他說「表演者一生都不會有機會在觀眾席上看自己的表演，但『 THE FIRST TAKE 』給我一種像是對著鏡子演唱的錯覺。」特別是正面迎擊這個彰顯歌唱實力的挑戰時，我們好奇他是否會緊張，他坦率地說「我當時很緊張。」

推薦粉絲到家鄉走走，但美食名單沒研究

近期因為疫情的緣故，秋山黃色難免也多了不少在家的時間，熱愛打機的他沒放過在家休息的日子，花了不少時間在電玩上，他還透露常常用「打電動會湧現靈感」當理由而投入在電玩中，趁疫情期間玩了不少遊戲，但若情勢趨緩，則期待到處旅行。

訪問在旅行話題中進入尾聲，來自栃木縣的秋山黃色特別向粉絲推薦家鄉足利的「足利花卉公園」，請大家切勿錯過到那裡觀賞很多花花草草的機會，原本還想請他推薦當地美食，結果他自嘲自己其實吃什麼都覺得很好吃，對「美食」還真的沒什麼研究，反應相當可愛。

秋山黃色的第二張專輯《FIZZY POP SYNDROME》現已在KKBOX上架，他特別歌迷說：「謝謝大家一直以來的支持。現在網絡上的翻譯技術很發達，讓我可以理解世界各地的人們的言語。總有一天我一定會去台灣！」

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】