Olivia Rodrigo出道作破記錄　成Billboard最長周次連續冠軍

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-10 14:00

剛剛滿18歲的2021年新人王Olivia Rodrigo，在一月用神曲《drivers license》打低一眾天王天后，穩守Billboard Hot 100冠軍寶座連續8周，取代BST登上Billboard Global 200最長周次連續冠軍的紀錄，於英國單曲榜更達9周，是最年輕得到此佳績的女歌手。歌曲在美國已錄得雙白金認證，亦是今年第一首得到金、白金及雙白金銷量的歌曲，在主流電台Top 40 radio亦得到連續5周第一位。

Olivia Rodrigo一出歌即破記錄！

《drivers license》的網上串流量亦十分驚人，總計12億次，即平均每周1億次，歌曲高踞全球Spotify榜冠軍共69日，打破單日最熱播紀錄，是史上第一首歌曲最快達5億串流量，同時又打破了在Amazon Music推出首周最高流量的單曲紀錄！

乘勝狙擊Olivia Rodrigo再推出扣人心弦的新歌《déjà vu》，歌名有視感、幻覺記憶的意思。此曲是去年秋天與長期合作伙伴Dan Nigro編寫，Olivia說：「《deja vu》的概念一直讓我著迷，我認為用來描繪戀愛關係結束後的複雜情感是最適合不過。整個製作過程充滿樂趣。」MV延續前作故事，Olivia駕駛著名貴懷舊開蓬車，駛到舊愛的新任女朋友家，幻想那是自己，又幻想舊男友與新女友所到的地方都是他倆拍拖時到過，諷刺人物已不同但只是新瓶舊酒。