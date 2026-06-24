唱錢攻略｜日圓見4.84算！ 盤點找換店及銀行匯價 呢類卡享回贈
【日元/日圓/唱錢/唱YEN】日圓跌跌不休，近日失守160大關，下跌至161.93水平，相當於每百日圓兌港元報4.84元，為1986年以來低位。而臨近暑假，日圓大割引，港人自然關心何時儲定日圓「彈藥」去日本旅行「大血拼」！以下列出各大銀行及找換店兌換價，以及對比各信用卡發卡機構和扣賬卡的匯價和手續費，為大家攞盡著數。
銀行唱錢 宜先網上換匯
銀行名稱
銀行賣出價
銀行買入價
大眾銀行
4.8643
4.8423
南洋商業銀行
4.8646
4.8372
工銀亞洲
4.8690
4.8330
中國銀行
4.8850
4.8190
恒生銀行
4.8870
4.8130
滙豐銀行
4.8920
4.8110
(資料截至6月23日 12:45 p.m.，僅供參考）
在香港銀行兌換外幣，主要可透過網上/手機銀行或親臨分行辦理。市民可預先使用網上換匯以獲取較佳匯率，再透過外幣提款機（支援外幣ATM的銀行如恒生、匯豐等）提取現鈔，或直接預約臨櫃提取。
在香港銀行進行外幣兌換，一般不會收取額外的手續費（即免手續費），主要會透過調整買賣匯率的差價（Spread）來賺取利潤，而當前差價最小為大眾銀行，1000港元可兌換約20557.94日圓。
雖然在香港本地銀行兌換日圓沒有單日上限，視乎分行的現鈔庫存。但若需提取大額日圓（如10萬至100萬以上），通常須提前1至2個工作天向分行預約，否則臨櫃很難即時提供大量現鈔，若超過銀行設定的單日免費提款額度或上限，通常會被收取 0.25% 的超額提款手續費。以滙豐銀行 (HSBC) 為例，一般個人客戶單日提取日圓現鈔超過 20 萬，將收取總提款額的 0.25% 作為手續費。
此外，若使用外幣提款機或海外自動櫃員機提取日圓現鈔，則受限於自己的銀行卡每日最高提款額度（一般為等值港元 $20,000 至 $80,000 不等）。
找換店匯水差異不大
找換店名稱
賣出價
買入價
小女孩
4.8630
4.8550
景緻
4.8700
4.8400
牛記
4.8705
4.8241
永恒
4.8900
4.8400
堅成
4.8900
4.8200
發達鳥
4.9000
4.8200
（資料截至6月23日 12:45 p.m.，僅供參考）
在香港兌換外幣，一般找換店的匯率通常比傳統銀行更優惠，且免收手續費。熱門的找換店包含深水埗的 Birdy Exchange (發達鳥)、上環的牛記找換與小女孩找換店等等，市民可比較一下各店匯率。
暫時依網站報價看，小女孩找換店的匯率較吸引，1000港元可兌換約20567.67日圓現鈔。
信用卡海外簽賬 手續費差異大
信用卡發卡機構
賣出價
手續費
銀聯
4.8810
1%
JCB
4.8700
1%
Mastercard
4.8680
1.95%
Visa
4.8674
1.95%
（資料截至6月23日 12:45 p.m.，僅供參考）
使用信用卡進行海外或外幣簽賬時，通常會產生手續費，由國際發卡組織與發卡銀行收取用戶手續費。市民外遊時記得要查詢清楚，暫時銀聯卡匯率較吸引，手續費比其他信用卡較低，1000港元可兌換約20487.61日圓。
扣賬卡直接扣賬 慳手續費兼鎖定匯價
發行銀行
支付關閘
外幣交易費/手續費
現金回贈
功能
滙豐銀行
Mastercard
豁免
0.4%-0.5%（無上限）
支援日圓直接扣賬
全球滙豐集團自動櫃員機（ATM）提款免收手續費。
中國銀行
Mastercard
豁免
0.5%
(無上限）
連結外匯寶賬戶後即可直接扣除日圓
全球任何
帶有Mastercard 標誌的 ATM 提款均豁免手續費。
恒生銀行
Mastercard
豁免
0.5%
(無上限）
日圓消費直接扣賬
共享滙豐集團龐大的全球網絡，
海外滙豐 ATM 提款同樣免手續費。
東亞銀行
Mastercard
豁免
0.5%
(無上限）
支援日圓直接扣賬
可讓持卡人在手機 App 內隨時切換獎賞模式
海外提款可提取最高80000港元或等值貨幣。
（資料來源：滙豐 Mastercard 扣賬卡 官方網頁、中銀香港萬事達卡扣賬卡 官方網頁、恒生多貨幣 Mastercard 扣賬卡 官方網頁、東亞萬事達卡扣賬卡 官方網頁）
不過，如果不想付手續費，也可用「扣賬卡﹙debit card﹚」。使用扣賬卡（Debit Card）在日本消費非常方便，且手續費極低甚至免收。市民只需透過外幣戶口持有日圓，在當地消費或網購時，系統便會直接從日圓戶口扣除，省去一般信用卡約 1.95% 的外幣交易手續費。
雖然扣賬卡方便，但扣賬卡的原則是「有錢先可以扣」，戶口餘額不足時交易會被拒絕。建議出發前根據行程估算所需日圓金額，提前在匯率較佳時分批買入，鎖定成本。同時亦可準備少量現金或後備信用卡，以備不時之需。