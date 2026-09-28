定期存款2026｜逾1年低門欄超長定存息3.4厘　附6大貼士+記者點評

【港元高息定期存款2026】美國聯儲局啟動三年來首次加息，預計高息政策將持續一段時間，港銀也積極上調或者推出港元定存優惠吸客吸資金。事實上，面對股市及債市波動，銀行定存向來是穩定袋息之選。



基於定存優惠紛紜，本文綜合大型銀行包括滙豐、恒生、中銀香港及渣打，以至其他銀行高息定存優惠，記者加以點評，並不時更新，令你隨時把握定存市場最新資訊，做個精明定存戶！



本文最後更新日期︰2026年10月12日

港元定期存款利率攻略2026

在了解香港各大銀行定存優惠前，先溫習敍做定存的一些貼士︰



存期最短1周、最長3年

市面上一般銀行的定存息存期，通常有短中長期，即3個月、6個月及9個月，而個別銀行也有推出短至1星期，或者1個月及2個月的存期。另外，也有銀行會推出其他特別存期，例如9個月或者一定天數的存期。而在長存期方面，也有銀行例有推出長達2年，甚至3年的存期，定存年利率均逾3厘。

資金流動性

存戶思留心資金流動性。如果在存款期未滿時需要緊急用錢而提早提取，不但會失去所有應得的利息，甚至可能要倒貼銀行手續費。

入場門檻高低差距大

做定存勿只看息口，也要留心入場門檻。在較低定存門檻方面，目前四大行包括滙豐、恒生、中銀香港及渣打，定存門檻可低至1萬元。而數字銀行定存門檻則一般更低，例如平安數字銀行、眾安銀行及富融銀行，起存門檻低至1元，便已可取得高息優惠。不過，也有銀行以高息作招徠，惟資金門檻可能百萬元或以上。

新資金要求

所謂「魔鬼藏於細節」，部分銀行推出的高息定存優惠，有時往往會附帶條件，包括要求一定的資金入場門檻，或者需要為新客戶新資金，也可能會要求做一定投資方符合要求。

銀行所謂新資金定義，指的是從其他銀行轉賬過來、或者是存入現金到該銀行的資金。如果只是把原本就在該銀行儲蓄戶口存款轉做定存，通常只能享有較低的現有資金利率。

加息周期

美國息口政策待觀望，在仍有機會在加息的預期下，存戶可考慮以短存保持一定資金靈活性，待存款到期後再續做更高息定存。

留意保障額度

據香港存款保障委員會，無論存款人於一間銀行擁有多少個存款戶口，他的所有存款戶口將會被合併計算補償金額，以每間銀行每位存款人最高80萬港元的保障額為限。

美國聯儲局啟動三年來首次加息，預計高息政策將持續一段時間，港銀也積極上調或者推出定存優惠吸客吸資金。（視覺中國）

高息定期存款利率優惠之選

記者最新點評︰中東戰局待穩定，油價持續攀升及通脹壓力下，市場預計聯儲局將進一步加息，令美國債收益率也繼續攀高。港元拆息高企，當中與樓市相關的1個月拆息升近3厘，1年期升近4厘。在港元定存息方面，當中大行中銀香港推出特選客戶，以及華僑銀行推出私人客戶12個月定存息3.5厘優惠，為目前全港最高的1年期港元定存。以下是近日高息搶客銀行優惠情況︰



南商2年及3年期定存息3.4厘：南商最新把12個月至、24個月及36個月長存期劃一加至3.4厘，當中2年期及3年期都是全港最高，起存額僅為1萬元，需經電子渠道開立存款的新資金。



WeLab Bank 推13個月期3.4厘：該行新推13個月特別存款期，年利率為3.4厘，起存額只10元。該行同時把6個月及12個月港元定存加至3.2厘，前者要20萬元起存，後者10元起存。另外，該行也提供18個月定存期，年利率為3.15厘，起存額僅為10元。



渣打1年期定存息3.3厘：渣打將12個月定存息由2.8厘，上調0.5厘至3.3厘，大行中最高的1年期港元定存息，而3個月及6個月則維持在2.4厘。其他三大行包括滙豐、恒生及中銀香港，則暫按兵不動，恒生及中銀的3個月及6個月定存息，均為2.4厘，與渣打一致。而滙豐則分別保持在2.4厘及2.2厘。



華僑私銀客3.55厘︰ 華僑銀行推出1年期定存息3.55厘優惠，為「宏富理財」私人客戶的新資金定存息。富邦銀行最新將12個月定存息也加息至最高3.45厘，6個月及9個月新資金定存也有3.3厘年利率，100萬元起存。另外，中銀香港推出特選客戶12個月定存息3.5厘優惠。



低門檻高息優惠，100蚊起︰平安數字銀行將1年期定存息加至3.45厘，僅100元起存，6個月也有3.1厘。另一家數字銀行大象銀行則將1年期加至3.25厘，1,000元起存，9個月也加至3.1厘。



東亞銀行6個月4厘：東亞銀行宣布，即日起至2026年12月31日，個人客戶凡於東亞銀行分行完成指定投資交易或成功投保指定友邦個人保險計劃，其後以新資金敘做6個月港元定期存款，年利率高達4厘，為目前全港最高的港元半年期定存息，起存額最少10萬港元。



港銀紛紛上調或推出高息定存優惠搶客，不少並屬於長息。

四大銀行港元定存息率比較(純利息版)，資料來源：各大行網頁