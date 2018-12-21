【搞手筆記】RubberBand細說《Hours》

RubberBand 組成以來創作了多首有質素的歌曲，來到他們第八張專輯《 Hours 》，依然一如以往獲得高度評價，扭耳仔於上月RubberBand 現身 KEF Music Gallery 為大家細說《 Hours 》背後的創作概念。

RubberBand分享前，於高階音響包圍下細聽專輯。

利用音樂，旋律說故事 6 號

有別於過去的專輯，今次的《 Hours 》由每個隊員各自手持兩塊畫布創作而成。阿正、泥鯭、阿偉及6號投入各自喜愛的音樂元素創造四種曲風，四個主題，合力灌注在專輯內。

RubberBand又樂於與現場觀眾分享製作專輯背後鮮為人知的趣事，當中包括道出了專輯的其中一首歌《阿發好風光》歌名的由來。網上及現場觀眾都好奇誰人是「阿發」，填詞的6號解釋是希望以第三人稱說故事，曾考慮起用樂隊成員的名字，阿泥、阿偉、阿正，甚至演唱會監製阿俊（康家俊），而湊巧「阿發」的音調合適，而且切合歌曲中80年代財大氣粗的人物角色。



RubberBand享受當晚與在座的觀眾互動，近距離接觸觀眾，以音樂作交流。經過樂隊及Patrick Lui親身解構《Hours》後，都更了解專輯裡歌曲的意念，定必會使這專輯更耐聽。