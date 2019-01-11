【B Side．旅遊攝影】#15外遊點揀器材好？Freelensing又係啲乜？

踏入新的一年，又到大家mark假期去旅行嘅時候，除咗要計清楚請邊日可以放得最多，仲要準備好旅行攝影嘅器材。一連三集「B Side」旅遊攝影特輯，第一集我請來商業攝影師Noel Jones講解，仲會同大家分享freelensing技巧！

器材以輕巧簡單為主



曾跟多個品牌合作的Jones指，自己會看旅遊地點決定拍攝器材。他說，如果去太貧窮落後的地方，就未必會帶太過貴重的相機。要是目的地的氣候太熱或太冷，數碼相機未必能夠應付，他就會用一些機械菲林相機。

一般來說，Jones旅行時都喜歡使用無反相機，因為輕巧方便，放在袋中也沒有問題。鏡頭焦距方面，他喜愛使用35mm至50mm的鏡頭，也會選擇一些體積較小的鏡頭，減輕旅途負擔。他甚少攜帶其他攝影裝備，例如腳架、航拍、360相機等等。因為Jones相信，經常使用同一種工具去拍攝，才會拍得精準，拍照就如自然動作一樣，不用思前想後，拿起相機便拍到。

+ 4 + 3 + 2

點擊連結觀看Jones 玻利維亞作品：

【旅遊攝影】港攝影師遊玻利維亞 由羊駝到天空之鏡夕陽美景

Freelensing拍攝櫻花

有一次看櫻花，他發覺手上鏡頭的最近對焦距離不夠接近，難以近距離拍攝花瓣。他知道有攝影師會加上marco ring拍攝，以減低鏡頭的最近對焦距離。而他就使用freelensing的方法，將鏡頭從機身分開，用手將鏡頭用放置在接環前方拍攝。

他覺得拍出來的照片很美，有些漏光，有些塵飄進照片之中，畫面充滿層次感。不過這樣拍攝也有一定風險，由於機鏡沒有連接，感光元件在拍攝時會暴露在空氣之中，會有入塵的風險。