【歷史影像】二戰經典《勝利之吻》照片　水兵逝世享年95歲

經典照片《勝利之吻》（V-J Day in Times Square）照片中的水兵George Mendonsa，於2月17日，在美國羅德島州逝世，享年95歲。Mendonsa的女兒Sharon Molleur稱，父親在周日，即在96歲生日的2天之前，在羅德島的護老院跌倒後心臟病發死亡。

《LIFE》雜誌攝影師Alfred Eisenstaedt的經典照片《V-J Day in Times Square》。（Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./Time & Life Pictures/Getty Images）

近年才證實為照中主角



1945年8月14日，二次大戰宣佈結束，人們走到紐約街頭慶祝。這張照片在由《生活》雜誌（Life Magazine）攝影師Alfred Eisenstadt拍攝，Mendonsa正在親吻與他素未謀面，穿著護士制服的牙醫助理Greta Zimmer Friedman。照片成為二戰最為人熟悉的經典一幕。

過去74年來，Medonsa堅稱他就是照片中的水手，但從未得到《生活》雜誌的證實。多年來，亦有許多人聲稱自己就是照片中的主角。2012年出版在《親吻水手》（The Kissing Sailor）的作者之一Lawrence Verria，憑面部辨別科技，以及照片分析專家和法醫人類學家的分析，確實照片就是Mendonsa和Friedman兩人。

「證據是壓倒性的。」Verria稱，「毫無疑問地，這位男士在生時，值得到這個名譽。」又指，Medonsa是國寶（national treasure）。

被問女士：談不上浪漫事件

Mendonsa在美國海軍驅逐艦上工作，在二戰宣佈結束的一刻，他剛好休班來到時代廣場。他曾在2015年羅德島州議會大廈，接受榮譽時稱，Friedman令他想起救護船上照顧傷者的護士，「那天我看見護士們的工作，後來戰爭完結後，我喝了數杯，我在時代廣場上抓住護士（親吻）。」兩人人也在許多年後，才得悉被攝入經典照片之中。

Friedman於2005年，美國國會圖書館的訪問中提到，「被強吻不是我的選擇」、「那個男人忽然走來抓住我！」她又在一次CBS訪問中說，「那男人太強壯，不是我在吻他，而是他在吻我。」指是對方在得意忘形地慶祝，「那談不上浪漫事件。」Friedman於2016年9月8日，因健康問題，在維珍尼亞洲離世。

