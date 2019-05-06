【年初一紀事】沒有文字描述　只用影像還原2016年初一騷亂

佔中九子案日前完成聆訊，眾人皆求情完畢。對香港造成哄動的除了長達七十九日的佔領行動一事，還有於2016年大年初一發生的旺角騷亂事件。

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太遠古的歷史不可考，那麼近現代和當代呢？就算有相片也未能作準，每一個有親身經歷的人，口述歷史也不能作準，簡單來說，歷史是主觀陳述，而不是事實。由凱撒和張展豪策劃的《年初一紀事》相集中，是沒有任何文字描述說明，只紀錄日期、時間、地方，試圖還原年初一事件。

以下我將會挑選相集中的部分相片，嘗試作沒偏頗立場的描述。事件當日似乎由最早紀錄的一張相片開始，當時差一分鐘便踏入晚上十時，而事件是去到翌日早上八時落幕。漫漫長夜與晨曦來臨，當日的事件、當日旺角的時空，似乎並非存在我們所能想像的日常。

警察拉起黃旗。（作者提供）

現場氣氛緊張。（作者提供）

衝突發生當時，小販仍在處理熟食。（作者提供）

警察與民眾兩方對峙。（作者提供）

三年前被廣傳的一個畫面。（作者提供）

漆黑中，只有火焰在燃燒。（作者提供）

天光，一片狼藉。（作者提供）

這套相集，讓我想起一套電影的名字──《旺角黑夜》。那一夜的旺角，很黑。但時間到了，日出後還是會天明。相集紀事，紀了一件每人看都會有不同詮釋的事，當你在那晚的旺角，你又會有何觀感呢？

《年初一紀事》書封。（作者提供）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【年初一紀事】相集只記時地 沒文字記載更能反映歷史？」​】

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