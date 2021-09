年度雀鳥攝影比賽｜2021年大獎照揭示美墨圍牆阻移民也阻動物遷徙

年度雀鳥攝影師大獎2021(BPOTY, Bird Photographer of the Year)公布賽果,墨西哥攝影師Alejandro Prieto憑一張走鵑行近美墨圍牆的照片,奪得「年度雀鳥攝影師」頭銜。他的照片不是大家見慣的的生態照片,背後的故事卻極之強烈,瞬間捉住評審們的注意。

「美墨圍牆橫跨沙漠、山脈,甚至紅樹林。那不是荒漠,而是十分生物多樣的地帶,超過1,500動植物物種受圍牆威脅。」Prieto解釋,圍牆造成棲地破碎化(habitat fragmentation),阻礙動物進行必要的遷徙,「我見過好多動物走到圍牆下,然後調頭離去。」

「01影像」精選部分得獎作品,更多詳情及得獎照片,可參閱:www.birdpoty.co.uk

攝影:由Bird Photographer of the Year提供

圖片編輯:蘇煒然

