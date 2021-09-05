年度雀鳥攝影比賽｜2021年大獎照揭示美墨圍牆阻移民也阻動物遷徙

年度雀鳥攝影師大獎2021（BPOTY, Bird Photographer of the Year）公布賽果，墨西哥攝影師Alejandro Prieto憑一張走鵑行近美墨圍牆的照片，奪得「年度雀鳥攝影師」頭銜。他的照片不是大家見慣的的生態照片，背後的故事卻極之強烈，瞬間捉住評審們的注意。

「美墨圍牆橫跨沙漠、山脈，甚至紅樹林。那不是荒漠，而是十分生物多樣的地帶，超過1,500動植物物種受圍牆威脅。」Prieto解釋，圍牆造成棲地破碎化（habitat fragmentation），阻礙動物進行必要的遷徙，「我見過好多動物走到圍牆下，然後調頭離去。」

「01影像」精選部分得獎作品，更多詳情及得獎照片，可參閱：www.birdpoty.co.uk

攝影：由Bird Photographer of the Year提供

圖片編輯：蘇煒然

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