特朗普和威廉二世性格相同？　美國作家：兩人行為同樣幼稚

美國作家愛普斯坦（Joseph Epstein）在美國《華爾街日報》刊登了一篇文章，文中比較德意志「亡國之君」威廉二世（Kaiser Wilhelm II）和美國總統特朗普的性格，雖然時空背景不同，但他認為兩人性格其實有着許多相同之處。

愛普斯坦說自己正在閱讀波蘭作家帕維爾（Ernst Pawel）寫的一本關於以色列建國先驅赫澤爾（Theodor Herzl）生平的書，而這本書令他想起以比較希臘羅馬人物而成名的希臘作家普盧塔赫（Plutarch）。

威廉二世被歷史學家尼佩代批評為「膚淺輕率，甚少從經驗中學習，卻又渴望別人的掌聲」。（Getty image）

大臣當威廉二世是8歲小孩

赫澤爾1898年為拉攏德國協助猶太人建國而與德國外交大臣馮比洛（Bernhard von Bülow）見面，事後他稱「威廉二世的臣子分成兩派，一派想廢黜他，另一派則認為他情緒智商低下：「他們通通把威廉二世當成8歲小孩」。

另外德國歷史學家尼佩代（Thomas Nipperdey）亦稱威廉二世為人「膚淺輕率，甚少從經驗中學習，卻又渴望別人的掌聲」，又指「鐵血宰相俾斯麥（Bismarck）都批評他的政策，他似乎『渴望每天都是自己的生日』。」

愛普斯坦說特朗普和威廉二世都非常在意個人形象，威廉二世每天花費大量髮蠟令鬍子堅挺彎曲，特朗普則很緊張自己的髮型。（VCG）

特朗普同樣幼稚 愛改別人花名

愛普斯坦繼續比較兩人，如威廉二世想擴充海軍，目的「令德國再次強大」（make Germany great again），和特朗普如出一轍；兩人亦非常在意個人形象，威廉二世每天用大量髮蠟令鬍子堅挺彎曲，特朗普則緊張自己髮型。

兩人最關鍵的相似之處，是性格同樣「反覆無常、情緒不穩、狂妄自大」。特朗普就像幼稚的高中生，以改別人花名為樂，他曾稱希拉里（Hillary Clinton）是「Crooked Hillary」，前副總統拜登（Joe Biden）是「Sleepy Joe Biden」，民主黨議員沃特斯（Maxine Waters）是「Crazy Maxine」，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）是印第安女子「寶嘉康蒂」（Pocahontas）。

朝鮮2017年11月29日凌晨試射新型洲際彈道導彈火星-15型，此舉震撼國際社會。美國總統特朗普後來在公開場合痛斥金正恩是「有病小狗」（sick puppy）。圖為兩人關係解凍後於2018年6月12日在新加坡舉行「特金會」，他們看來相談甚歡，應不會將昔日對方為自己起的諢號放在心上吧。（視覺中國）

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最後他總結特朗普性格有問題，會成功只因全世界對左翼不滿，並建議大家讀一讀普盧塔赫的作品，以史為鑑，找出歷史人物間相似之處。