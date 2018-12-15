英國王室聖誕卡官方照　威廉一家樂融融　哈里Meghan繼續「放閃」

臨近聖誕，英國王室公布2018年聖誕賀卡的官方照。威廉王子（Prince William）一家五口樂也融融，其中路易小王子（Prince Louis）首次登上王室聖誕賀卡。而哈里王子（Prince Harry）與妻子兩口子則挑選一張攝於大婚當晚的黑白照，流露二人新婚甜蜜的喜悅。

英國王室聖誕賀卡：哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）挑選一張黑白照作為聖誕賀卡的相片。相片攝於大婚當晚私人聚會中，二人手牽手，觀賞漫天煙花綻放。（視覺中國）

英國王室聖誕賀卡：威廉王子與妻子劍橋公爵夫人凱特，一家五口樂也融融。（視覺中國）

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英國王室的焦點自然離不開新婚的哈里王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）。二人5月大婚後一直幸福滿瀉，並即將迎來小家庭的新成員。哈里王子夫妻的聖誕卡官方照片為一張黑白照，攝於大婚當晚私人聚會中。二人手牽手，緊緊攬着對方腰部，觀賞漫天煙花綻放，猶如童話故事中的場景。

身體語言專家詹姆斯（Judi James）形容，相片再一次流露二人的濃濃愛意。詹姆斯指，哈里和梅根背向鏡頭，反映他們樂意與他人分享彼此之間的幸福時刻，但並不需要他人作伴，可謂「二人眼中只有對方」。

威廉王子的家庭照則盡顯一家五口樂也融融的一面。照片攝於諾福克郡（Norfolk）安墨堡（Anmer Hall）。劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）手抱7個月大的路易王子，而喬治王子（Prince George）和夏洛特公主（Princess Charlotte）則搭着父親威廉王子的肩膀，面露笑容，甚為「搶鏡」。

王儲查理斯（Prince Charles）和康沃爾公爵夫人卡米拉（HRH Camilla, The Duchess of Cornwall）的賀卡官方照則攝於克萊倫斯宮（Clarence House）的花園。查理斯穿上一身深藍色西裝，卡米拉則身穿奶油色縐紗連身裙。二人坐在木長凳，深情對望。

（綜合報道）