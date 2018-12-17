日本連鎖店公布月曆銷量排名　Man爆普京勝羽生結弦

日本大型連鎖零售店LOFT上周三（12日）公布月曆銷售排名，榜首不是日本人，也不是「小鮮肉」，反而是66歲俄羅斯總統普京，排名還高於當紅明星田中圭及滑冰王子羽生結弦。 為何普京是冠軍？日本傳媒指，不少日本女生喜歡普京「夠Man」。

LOFT表示，自9月開始銷售各種2019年版月曆，普京月曆的銷量相當不俗，且排行第一，壓倒不少日本明星。銷量第二位是主演日劇《大叔之愛》的演員田中圭，第三是花式溜冰選手、2018年冬奧金牌得主羽生結弦。

普京月曆：年逾65歲的普京，向來以猛男形象示人。（美聯社）

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俄羅斯當地每年都會推出普京的寫真月曆，在2019年版的普京月曆中，普京繼續以「猛男」形象示人，既有他抱着動物如小狗、小豹等的照片，又有他無上衣的「出浴照」，為求突顯他的個人魅力。

英國《衛報》引述日本媒體指，部分人為求「好玩」而購買普京月曆，也有日本媒體報道，很多買家都是女性，她們是被普京的非傳統形象以及他的男人味吸引。

不過普京月曆暢銷的消息在日本傳出後，當地也有網民感到詫異，有人表示「為何女生們這麼喜歡普京？」，又有人稱「若果去朋友家，看到牆上掛着普京的月曆，會覺得奇怪。」