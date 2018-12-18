【英國王室】梅根父親：向女兒發短訊無回音　盼英女王幫忙調解

英國哈里王子妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）嫁入王室後負面新聞多多，其父馬克爾（Thomas Markle）周一（17日）更在電視節目中爆料，指自己還未收到女兒的聖誕卡，向她發短訊又得不到回覆，馬克爾開腔盼英女王出面協助修補父女關係。

馬克爾在英國獨立電視公司（ITV）節目《Good Morning Britain》中亮相，他表示已有幾個月沒與梅根聯絡，而他發出的短訊亦全無回音。

他指梅根沒有寄聖誕卡給他，但仍然期望某天可以修補關係，「我只可以說我在這裏而她知道，我已經向她示好，並需要她的回應。我非常愛她」。他呼籲梅根聯絡他，向他發個信息。

馬克爾在節目中又表示，希望英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）能出面調解，「不論她（英女王）能做什麼事情，我也會很感激，我想她會希望解決家庭問題」。他又稱，無論王室還是普通家庭，家人們都應該一起過節。

英國王室肯辛頓宮（Kensington Palace）對訪問沒有回應。

現年74歲的馬克爾原為美國電視劇的燈光師，梅根傳出婚訊後，便開始稱女兒疏遠他。他本人曾被指與「狗仔隊」合作拍攝假新聞照片收取報酬，後來王室宣布他會缺席女兒的婚禮。

（路透社）