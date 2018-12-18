曾被批不誠實　杜魯多形容特朗普為人：「不可預測」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與美國總統特朗普向來不太咬弦，後者6月甫踏出加拿大舉行的七國集團（G7）峰會，就炮轟杜魯多「不誠實」。 事隔半年，杜魯多接受當地電視台訪問，被問到會用什麼字眼來形容特朗普，一向口不出惡言的杜魯多形容道：「不可預測」（Unpredictable）；對於俄羅斯總統普京，他則加重語氣形容他是「有問題」（Problematic）。

杜魯多不是第一次坦誠表達對特朗普的觀感，他10月亦向傳媒透露跟對方合作「並非總是那麼簡單」，直言兩人對許多事情看法不同。

記者提到，特朗普曾在Twitter上羞辱過杜魯多，批評對方非常不誠實及懦弱，又稱他在美加貿易上裝作是受害人。記者問杜魯多如何解讀這些帖文，以及會不會放上心。

杜魯多回應指，他認為特朗普在Twitter說的每一句，都是代表美國政府的一部分，需要重視。「我的工作是確保無論我的感受如何，或者我個人的反應如何，我所做的一切都是為了加拿大人，並促進加拿大人的利益和價值觀。」

他在訪問中又形容普京是有問題的人，但未有解釋。另外他又透露加國正考慮取消與沙特阿拉伯簽訂價值150億加元（約874.95億港元）的軍售合約，反映出他跟處處維護沙特、不想因卡舒吉事件丟掉軍售訂單的特朗普有截然不同的取態。

（CTV電視網）