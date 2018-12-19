特朗普炮轟網絡平台偏袒民主黨　降低其帳戶追蹤者人數

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（18日）抨擊Twitter、Facebook和Google等網絡平台偏袒民主黨，令網民難以追蹤他的個人帳戶，變相降低其追蹤者人數。

特朗普周二於Twitter貼文稱：「Facebook、Twitter和Google如此偏袒民主黨，簡直荒謬！事實上，Twitter還讓網友更難追蹤@realDonaldTrump。他們移除許多帳戶，大幅降低追蹤者人數和增長速度。他們已經承認，卻甚麼都不做！」

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月18日

Twitter發表電郵聲明稱，公司着重服務品質，當中包括移除假帳號，強調「不少知名帳號會發現追蹤人數減少，但結果是令有關帳戶對其追蹤者的真實性更具信心」。

值得留意的是，在特朗普將矛頭對準Twitter等網絡平台的前一日，參議院情報委員會研究報告指出，俄羅斯在2016年美國大選期間，透過在大型社交網站發布文字、照片和影片等資訊，壓制民主黨選民的投票率，從而幫助特朗普選情。

（彭博社／中央社）