老布殊匿名助養菲律賓男童10年　暖心書信內容曝光

美國有線新聞網（CNN）周三（19日）報道，11月30日逝世的美國前總統老布殊（George H.W. Bush）曾秘密助養一位名叫蒂莫西（Timothy）的菲律賓男童長達10年，期間一直用假名與他通信。 老布殊向男生自我介紹時，完全沒有前總統的架子。他自稱是77歲的老頭，又說「儘管我們從未見面，但是我愛你」。

慈善機構國際希望會（Compassion International）與美國有線新聞網絡（CNN）分享部分老布殊的信件，顯示他於2002年開始以假名沃克（G. Walker）與當時年僅7歲的蒂莫西互通鴻雁。

美國有線新聞網絡（CNN）分享老布殊與男童聯絡的信件。

國際希望會前主席斯塔福德（Wess Stafford）指出，老布殊所寫的信件是他見過所有贊助人中最和藹以及充滿熱情的。

他透露一老一少結緣的因由，指老布殊2001年出席華府舉行的聖誕音樂會。期間台上的音樂家向觀眾介紹國際希望會，並呼籲觀眾響應該組織的助養計劃。坐在前排的老布殊突然間舉手，表示想索取小冊子。他在2002年開始助養蒂莫西，直到他17歲在這個助養計劃中「畢業」。

美國前總統老布殊與菲律賓助養兒童通信，在向後者提及愛犬薩迪時，似乎沒有想到這有可能讓他的身份曝光。圖為陪伴他走完人生最後一程路的拉布拉多尋回犬斯庫利（Sully）。（Instagram圖片：sullyhwbush）

老布殊的保安團隊擔心小男生的人身安全，所以總統寫給受助人的信，下款都寫假名。兩人的信件也有斯塔福德過目。然而老布殊即使用了筆名，也曾無意中暴露可能追查到其真實身份的線索。

老布殊曾在信中分享其愛犬薩迪（Sadie）的照片：「這是我們的狗，她叫薩迪，她見過很多名人。她是一只非常好的狗，在英國出生。牠曾抓住很多老鼠和花栗鼠。她跑起來時跟風一樣快。——G. 沃克。」

蒂莫西在長達10年的受助期中，一直沒有發現這位現實版「長腿叔叔」的身份。後來慈善機構告訴蒂莫西真相，他為此完全震驚。他說根本想不到跟他通信的人竟是一個國家的前總統。蒂莫西說，這件事完全改變他的人生。

（美國有線新聞網）