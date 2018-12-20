英祿姊姊傳已逃離泰國　總理巴育：無違法何須害怕

泰國前總理英祿（Yingluck Shinawatra）姊姊Yaowapa Wongsawat被指已逃離國家，惟現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）相信她仍藏匿在泰國，認為對方如果沒有做違法的事情，應該「半夜敲門心不驚」。

泰國《世界日報》周三（19日）報道稱，國家肅貪委員會正在調查「大米瀆職案」，目前暫不知Yaowapa Wongsawat是否被列入調查名單。

巴育接受記者採訪時表示：「我不知道Yaowapa Wongsawat的下落，但我想她藏在鄉下。」他續指，當局還未對她採取行動，不明白英祿姊姊為何要這麼做。

巴育又說：「如果她沒有做錯事，沒必要這麼害怕。」

Yaowapa Wongsawat是前總理頌猜（Somchai Wongsawat）的妻子，被視為泰黨中僅次於兄長他信（Thaksin Shinawatra）的第二號人物。

另一邊廂，流亡海外的英祿與他信近日高調現身新加坡，並到訪當地一間名為「他信牛肉麵」的餐廳，更大方與老闆合影。

他信、英祿這兩位泰國前總理下台後，分別於2008年和2017年流亡國外。媒體多次報道兩人頻頻現身日本、新加坡、中國等地，引起外界和泰當局關注。

（綜合報道）