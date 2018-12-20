奧巴馬不忌諱聖誕節臨近　親身探訪醫院溫暖病童心

佳節臨近，一眾小朋友最期待的就是聖誕禮物。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）周三（19日）便化身聖誕老人，秘密探訪華盛頓一家兒童醫院，向他們大派禮物和送上祝福。

《華盛頓郵報》報道，奧巴馬頭戴紅色帽子，手攜一大袋禮物，到訪國家兒童醫療中心（Children's National hospital）。由於事前只有少數醫院員工得悉，他到場後消息馬上傳開，同時為孩子們帶來莫大驚喜。

奧巴馬首先與4名病童一起製作手工雪花，然後就大派禮物，部分更由他親自挑選。禮物包括奧巴馬祖母喜愛的拼圖，男孩喜歡的玩具車和搖控車，他還貼心地向女孩送上指甲油。

這名「聖誕老人」單對單跟病童及他們的父母聊天。其中一名即將入讀高中的12歲孩子面對前總統時非常緊張，奧巴馬笑稱：「即使是非常棒的孩子也未必能搞得掂。」

奧巴馬化身聖誕老人：美國前總統奧巴馬化身「聖誕老人」探訪病童醫院，吸引一眾員工和病童父母前來拍照。（視覺中國）

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醫院主席紐曼（Kurt Newman）讚揚奧巴馬的來訪，稱人們將會不斷談起這一幕。他表示，臨近歲晚沒有人願意來醫院，但奧巴馬的熱心溫暖了孩子，他們的父母和工作人員。奧巴馬離開時感謝大家，一眾醫護人員也向他說聲「祝你聖誕節快樂」。

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"STAND-IN SANTA": Former Pres. Barack Obama played Santa Claus for all the kids at the Children’s National Hospital in Washington, D.C. https://t.co/NkJuIoh4fP pic.twitter.com/KrQ5zpfelo — ABC News (@ABC) 2018年12月19日

（華盛頓郵報）