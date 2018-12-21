【告別惡頂老細】特朗普幕僚辭職信大全　四種情景金句任君選用

美國白宮再出現人事變動。總統特朗普周四（20日）宣布，國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）2019年2月退休。這是繼駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）、司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）和內政部長津克（Ryan Zinke）等人後，數月內再有高官跳出熱廚房。 回顧特朗普上任以來，主要官員「換畫」已經不是新鮮事。惟在這一堆新聞中，最教人津津樂道的，還是他們這班「高級打工仔」如何在辭職信中得體地感謝「老細袋錢落自己袋」，以及不失尊嚴地告別「惡頂」上司。臨近年尾，各位讀者參考一下，「袋定」一兩句傍身。

國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）2019年2月底退休。他在辭職信提到，希望特朗普找到與其政見相近的國防部長繼任人選，暗示自己與白宮立場有分歧。（美聯社）

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因為你（特朗普）有權擁有一個在這些和其他議題上持有與你更相近意見的國防部長，我相信辭職為正確的決定。 馬蒂斯

情境一：意見不合

特朗普宣布從敘利亞撤軍後，隨即傳出馬蒂斯離職的消息。馬蒂斯在辭職信中，以大篇幅講述自己作為國防部長的立場，認為美國必須尊重各方盟友，包括北約（NATO）和打擊ISIS聯盟的國家。馬蒂斯又特別提到，美國必須對戰略競爭對手如俄羅斯和中國採取堅決和明確的立場。這兩點，顯然與特朗普的立場有出入。

馬蒂斯亦很體貼地將最後的工作天定於2019年2月28日，好讓特朗普有足夠時間物色繼任人選，安排好交接。不過，馬蒂斯卻沒有向特朗普表達絲毫感激之情，極其量只是感激有機會服務國家以及美軍成員。

特朗普幕僚辭職信大全：前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）一直是特朗普的「眼中釘」。他在辭職信中表示，自己是應特朗普要求而請辭。（視覺中國）

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應你（特朗普）的要求，我現提出請辭。 塞申斯

情境二：被迫辭職

塞申斯可能是特朗普政府中，情緒商數（EQ）最高的官員。因為塞申斯選擇避席「通俄門」調查，特朗普不時公開炮轟對方，更指自己「沒有司法部長」。

終於在中期選舉後，塞申斯正式辭職。他在辭職信開首便表明，自己是應特朗普的要求提出請辭。塞申斯在辭職信中，概述自己近兩年來在司法部的政績，又提到自己對能夠出任司法部長感到榮幸，並指一直按照法律規則實行執法議程。面對討厭自己的「老細」，他亦做足「門面功夫」，以簡單一句「總統先生，謝謝你給我的機會」作結。

特朗普幕僚辭職信大全：黑利將於2018年底離職。有傳黑利個人現時有高達150萬美元（約1150萬港元）的負債，因而想趁機會加入私人機構，賺取更高的收入。（視覺中國）

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你做出這些承諾，亦絕對信守所有這些承諾。為此，我將永遠感激不盡。 黑利

情境三：不多解釋

黑利是少數離職時仍深得特朗普歡心的官員。她不但有機會在白宮與特朗普一起向記者鄭重宣布辭職，她在辭職信也盡現感激之情。

黑利提到，當初接任駐聯合國代表時，向特朗普提出要求，包括要得以自由就議題發表己見。黑利對特朗普做出並信守這些承諾，表示感激不盡。她表明自己不會在2020年大選中成為候選人，更明言支持特朗普爭取連任總統，可見告別賓主關係的二人之間不存芥蒂。

不過，黑利未有在辭職信中清楚解釋自己決定辭職的原因。但她提到自己未來會轉投私人企業，也有傳她財務出現問題，需要一份能夠賺取更豐厚薪金的工作。

特朗普幕僚辭職信大全：前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）涉偷步與俄羅斯的大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）通電話，與對方討論有關美國制裁俄羅斯的事情，觸犯聯邦法律，因而請辭。（路透社）

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我無意向副總統（彭斯）不完整地簡介有關我與俄羅斯大使通話事宜。我已向總統與副總統道歉，他們亦已接受。 弗林

情境四：出錯孭鑊

弗林（Michael Flynn）出任國家安全顧問僅25日後，因偷步與俄羅斯大使通話而「閃辭」。他在辭職信中指，正式就任前就與外國官員通話為正常做法，表示自己無意犯錯，但指已向總統與副總統道歉。

特朗普在鬧出風波期間，一直無表態支持他。但弗林在信中仍得體地感謝特朗普個人對自己的支持，又指深信在特朗普和彭斯（Mike Pence）的帶領下，管治團隊將會名留青史。

不過，並不是每一個「打工仔」也可以走得「好好睇睇」。據指，「一人之下，萬人之上」的打工皇帝、前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）被特朗普「炒魷魚」時，事前沒有接到通知，只是在Twitter上看到自己被解僱的消息。可憐他連寫辭職信的機會都沒有。