美墨建牆撥款「卡住」　老兵請纓搞眾籌　5天「吸水」8486萬元

美國總統特朗普（Donald Trump）早在上台前就承諾，一旦當選會在美國及墨西哥邊境興建圍牆，阻擋移民入境。正當他與民主、共和兩黨就建牆撥款爭持不下時，曾在伊拉克戰爭服役的退伍美軍科爾費奇（Brian Kolfage）用行動和應總統的主張，周日（12月16日）在眾籌網站GoFundMe上建立新項目，短短5天便籌得約8486萬港元捐款。

網民GoFundMe籌款建牆：美國人科爾費奇（Brian Kolfage）12月16日起在眾籌網站GoFundMe建立新項目，供應興建美墨邊境圍牆所需。（GoFundMe網站截圖）

得過紫心勛章的美國人科爾費奇本周初在GoFundMe發起活動，名為「我們美國人將付錢建牆」（We The People Will Fund The Wall），短短5天便獲得1088萬美元（約8486萬港元）捐款，有17.8萬人「科水」。他們大部分捐款金額在5到100美元之間。

1088萬美元相對科爾費奇的目標——10億美元（約78億港元）實在差太遠，相對特朗普想要國會首肯的50億美元（約390億港元），更是杯水車薪。但從籌款速度看來，還是有為數不少的人真心想要美國建牆阻擋外來移民。

網民GoFundMe籌款建牆：Twitter用戶@HoarseWisperer發起的項目，目的是為有意跨越圍牆入境美國的人製造爬梯。（GoFundMe網站截圖）

正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，Twitter用戶@HoarseWisperer也在GoFundMe發起項目，籌款製作可助人跨越圍牆的長梯，「確保在有需要時將它們送到那些沒身份證明的朋友手上。」

這個項目也有一定人數的支持者，已籌得約6.2萬美元（約48.4萬港元）。根據發起人在網站上寫下的簡介，他們都知道「造梯」這意念荒謬，但不忘說明這跟籌錢建牆沒有兩樣。而在圍牆建不成的情況下，他們會將善款捐給幫助移民的非牟利組織RAICES。

（綜合報道）