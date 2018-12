美墨建牆撥款「卡住」　老兵請纓搞眾籌　5天「吸水」8486萬元

美國總統特朗普(Donald Trump)早在上台前就承諾,一旦當選會在美國及墨西哥邊境興建圍牆,阻擋移民入境。正當他與民主、共和兩黨就建牆撥款爭持不下時,曾在伊拉克戰爭服役的退伍美軍科爾費奇(Brian Kolfage)用行動和應總統的主張,周日(12月16日)在眾籌網站GoFundMe上建立新項目,短短5天便籌得約8486萬港元捐款。

網民GoFundMe籌款建牆:美國人科爾費奇(Brian Kolfage)12月16日起在眾籌網站GoFundMe建立新項目,供應興建美墨邊境圍牆所需。(GoFundMe網站截圖)

得過紫心勛章的美國人科爾費奇本周初在GoFundMe發起活動,名為「我們美國人將付錢建牆」(We The People Will Fund The Wall),短短5天便獲得1088萬美元(約8486萬港元)捐款,有17.8萬人「科水」。他們大部分捐款金額在5到100美元之間。

1088萬美元相對科爾費奇的目標——10億美元(約78億港元)實在差太遠,相對特朗普想要國會首肯的50億美元(約390億港元),更是杯水車薪。但從籌款速度看來,還是有為數不少的人真心想要美國建牆阻擋外來移民。

網民GoFundMe籌款建牆:Twitter用戶@HoarseWisperer發起的項目,目的是為有意跨越圍牆入境美國的人製造爬梯。(GoFundMe網站截圖)

正所謂「你有張良計,我有過牆梯」,Twitter用戶@HoarseWisperer也在GoFundMe發起項目,籌款製作可助人跨越圍牆的長梯,「確保在有需要時將它們送到那些沒身份證明的朋友手上。」

這個項目也有一定人數的支持者,已籌得約6.2萬美元(約48.4萬港元)。根據發起人在網站上寫下的簡介,他們都知道「造梯」這意念荒謬,但不忘說明這跟籌錢建牆沒有兩樣。而在圍牆建不成的情況下,他們會將善款捐給幫助移民的非牟利組織RAICES。

