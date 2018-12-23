日皇明仁最後記者會哽咽發言　感謝皇后美智子相伴60載

日皇明仁上周六（23日）迎來85歲壽辰，與一眾皇室成員於皇居露台上接受公眾祝賀。他在上周四在宮內舉行記者會時感謝美智子皇后60年來的相伴，期間還一度哽咽。

日本放送協會報道，日皇約20分鐘長的記者會上回顧自己一生時，期間聲音有數次顫抖。他感謝美智子皇后一直以來的扶持。

日皇表示，「我衷心感謝皇后，她曾經也只是一名國民，卻選擇跟我一起走這段路，在長達60年的歲月之中，繼續為皇室和日本國民盡心竭力」。明仁又表示，皇后一直伴在他身旁，對他十分理解和支持。他們將於2019年4月迎來60周年結婚紀念。

日皇明仁：日皇明仁與美智子皇后結婚快將60年，感情甚好。皇宮12月10日發布二人一起看地圖的照片。（路透社）

85歲生日後不再駕車

日皇夫婦鶼鰈情深，明仁還不時駕車接載皇后在宮內遊玩，但是隨着日皇步入85歲高齡，他決定不再更新駕駛執照。

共同社引述宮內廳介紹，明仁自1954年取得駕駛執照，64年來從未發生過意外和違法。皇室消息人士透露，日皇在休息日時與皇后打網球和散步時會駕車。

日皇將於2019年4月30日退位之後，他並無計劃當日舉行記者會。在最後一次的記者會上，他感謝國民支持，並強調「勿忘日本戰後的和平與繁榮，是建基於大量犧牲以及國民不懈努力之上」。

（日本放送協會／共同社）