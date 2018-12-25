特朗普潑冷水問7歲小童：你還相信聖誕老人？　被批破壞孩子童真

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在平安夜（24日）留在白宮，參加北美防空司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人」活動，不少美國孩子會打電話到中心詢問「聖誕老人在哪裏」，特朗普則接聽孩子的電話。不過，特朗普期間卻大潑冷水，反過來質疑一名7歲孩子對聖誕老人的「信仰」，網民批評他破壞兒童的純真幻想。

由於聯邦政府局部停擺，特朗普取消聖誕休假，平安夜坐在前總統林肯（Abraham Lincoln）的畫像下，接聽小朋友詢問「聖誕老人在哪裏」的電話。

但期間他問一名7歲孩童：「你還相信聖誕老人嗎？因為到了7歲，也是少數（相信聖誕老人）了，對吧？」

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) 2018年12月25日

特朗普還與另外一名兒童通話，他在電話裏問對方：「聖誕老人給你準備甚麼樣的禮物？誰和你在一起？聖誕快樂，我再找機會和你聊天，好嗎？」

但特朗普的「聖誕願望」可能要落空，當記者問他與民主黨就邊境圍牆撥款議案的談判是否有進展時，特朗普稱：「沒有新進展，除了我們需要邊境保安。」

NORAD追蹤聖誕老人的行動迄今已有63年歷史，是美國許多大人、小朋友的聖誕傳統之一。小朋友會在平安夜致電北美防空司令部熱線，詢問聖誕老人的位置。

（綜合報道）