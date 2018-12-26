英國王室出席聖誕禮拜　凱特Meghan一同現身打破不和傳聞

英國王室成員周二（25日）聚首一堂，參與傳統聖誕日禮拜，已經不再參與公開活動的王夫菲臘親王未有出席。另外被傳不和的劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）和薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）則一同現身，兩人有說有笑。

英國王室聖誕禮拜：英女王在聖誕當日到桑德林漢姆莊園出席王室傳統禮拜，但王夫菲臘親王則不在身邊。王室聲明指他健康良好，只是留在家中休息。（路透社）

聖誕日禮拜在桑德林漢姆莊園（Sandringham House）舉行，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）穿上一身白色套裝到場，但不見王夫菲臘親王的身影。王室發言人其後表示，菲臘親王留在家中，強調他仍然非常健康。另外王儲查理斯（Prince Charles）夫人卡米拉（Duchess of Cornwall）則因患上重感冒而缺席這次活動。

英國王室聖誕禮拜：劍橋公爵夫人凱特及薩塞克斯公爵夫人梅根盛傳不和，但兩人出席聖誕禮拜時則一同到場，而且有說有笑，明顯是以行動證明她們沒有嫌隙。（路透社）

今次亦是梅根嫁入英國王室後，首次參與聖誕禮拜。由於早前有消息指她與凱特不和，因此她們的行蹤成為不少人關注的焦點。不過她們到場時走在一起，並且不時交談，神情輕鬆，看來是以行動粉碎傳聞。另外早前宣布懷有哈里王子（Prince Harry）骨肉的梅根穿上一身黑色套裝，看起來像遮住腹部。

而在王室成員離開教堂時，大批民眾在兩旁等待，希望一睹各人的風采。有不少人手持花束，並向王室成員高呼「聖誕快樂」，梅根更與一名支持者擁抱，表現親民形象。

英國王室聖誕禮拜：王儲查理斯一家到場時，獨欠夫人卡米拉，有指她因患上重感冒而無法出席。（路透社）

（英國廣播公司）