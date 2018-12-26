「你還相信聖誕老人？」　美國7歲女孩公開她與特朗普對話內容

美國總統特朗普（Donald Trump）在平安夜（24日）接聽小孩子電話時，因為一句「你還相信聖誕老人嗎？」讓他惹來輿論批評。事件中的另一位主角、7歲女孩勞埃德（Collman Lloyd）周二（25日）接受訪問稱，她仍然相信聖誕老人，也很高興能夠與特朗普對話。

來自美國南卡羅來納州的勞埃德接受美國《信使郵報》訪問稱，她當時想知道聖誕老人的位置，由於北美防空司令部（NORAD）正舉辦「追蹤聖誕老人」活動，接受公眾查詢，於是她便致電當局詢問，最後由特朗普接聽電話。

特朗普一開始便問她「你還相信聖誕老人嗎？」勞埃德回答「是。」

特朗普再說「因為到了7歲，也是少數（Marginal）了，對吧？」勞埃德其實從未聽過「Marginal」這個詞語，並不知道當中意思，她當時懵懂地回答「是的。」

勞埃德仍然相信聖誕老人，她稱平安夜當晚與姊姊、弟弟一起為聖誕老人準備了糖霜曲奇和朱古力奶。翌日他們又在早上發現聖誕樹下多了一些禮物，而為聖誕老人準備的食物都不見蹤影。

勞埃德指，她也很高興與國家領袖對話，當時只感到震驚，如果有機會再跟特朗普說話，她會問他有沒有孩子。

（美聯社／信使郵報）