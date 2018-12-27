【神婆預言】特朗普因病失聰　普京遇刺　大海嘯席捲亞洲

保加利亞已故失明預言家萬加（Baba Vanga）曾成功預言911襲擊、ISIS崛起和英國脫歐等大事，「神預言」準確度達85%。根據她生前留下的預言，2019年間，美國總統特朗普將會因神秘疾病而失聰，俄羅斯總統普京會遭暗殺，歐洲將遭受大規模經濟崩潰，亞洲亦面臨一場大海嘯。

根據萬加留下的預言，特朗普在2019年將患上一種不明疾病，導致他出現噁心、耳鳴、腦損傷和喪失聽力的症狀。這些症狀不禁令人聯想起美國駐古巴和中國的外交官曾一度出現耳鳴和聽力受損的症狀。當局懷疑他們遭受聲波襲擊，但一直未能得出確實原因。預言又指，特朗普家庭其中一名成員將會在一場車禍中死亡。

萬加亦預言，俄羅斯總統普京會遭到自己安全團隊的內部人員暗殺。據報道指，普京曾稱自己已四次成為暗殺對象，因此他身邊總會有一隊訓練有素的狙擊手。普京指，自己之所以仍然活着，全因他總會親自安排自己的保安。預言又稱，將會有一顆巨型的隕石襲擊俄羅斯。

預言提到，一場大海嘯將席捲亞洲廣泛地區，巴基斯坦、印度、中國、日本和印尼都會當災。至於歐洲在2019年將會出垷經濟崩潰。英國預計在2019年3月29日脫歐，的而且確有可能對歐洲經濟造成極大衝擊。

萬加（Baba Vanga）生於1911年，12歲時在一場巨大風暴中失去了視力，在1996年去世，享年85歲。她的預測成功率達到了85%，被稱為「巴爾幹的諾查丹馬斯」。（網上圖片）

預言準確度達80至85%

萬加生於1911年，12歲時在一場巨大風暴中失去了視力。她在1996年去世，享年85歲。她被稱為「巴爾幹的諾查丹馬斯」，以其預言準確度達80%至85%聞名於世。

她曾預言穆斯林極端份子2016年入侵歐洲、2010年阿拉伯之春、911恐怖襲擊、南亞海嘯、日本311地震、福島核電廠事故、第44任美國總統（歐巴馬）會是非裔，以及英國脫歐等事件。她也曾發出警告，稱在敘利亞穆斯林會使用化學武器對歐洲人。

諾查丹瑪斯是生於16世紀法國著名的預言家以及占星家，曾預言人類登月、甘迺迪總統遇刺、希特勒崛起、核彈攻擊以及911恐怖襲擊等。

（綜合報道）