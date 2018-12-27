日本真子公主「準奶奶」　傳向「未來親家」當面討錢助還債

日本真子公主與未婚夫小室圭的婚事可謂一波三折。日本八卦雜誌《女性SEVEN》周刊爆料，小室圭的母親佳代被揭在與皇室洽談婚事時，向後者討錢，用於還清小室圭留學費用。公主的「未來親家」一而再傳出不好的新聞，令人憂慮真子能否如願與心上人結婚。

《女性SEVEN》的報道指出，佳代曾向前男友借款430萬日圓，用於小室圭出國留學的費用。後來兩人分手，佳代指那筆錢是禮物並拒絕還錢。小室圭與真子公主訂婚後，佳代向真子父母秋筱宮文仁親王夫婦要求，讓皇室幫手償還這筆「留學費」，但未獲對方首肯。傳聞佳代竟嘗試「越級挑戰」、欲與天皇夫婦對話，此舉徹底激怒皇室。

日本宮內廳2月以「結婚儀式需要花時間籌備」，以及需要準備天皇明仁退位、皇太子德仁繼位等事務為由，將真子與小室圭的婚禮延期至2020年，但未公布具體婚期。真子與小室圭的婚期成謎，有日媒爆料稱，婚禮延期只是兩人「體面地分手」的藉口。

雜誌報道稱，真子公主與小室圭的婚事若無進展，佳代會舉行記者招待會，公開與皇室商討婚事內容。

日本真子公主：公主婚事籌備看來毫無進展，傳聞真子為此神傷。不過她仍如常履歷公職，一貫優雅大方。圖為2018年12月7日真子公主在日本千葉縣的皇家野鴨保護區招待各國大使和他們的配偶，並現場放生一隻野鴨。（視覺中國）

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姻親負面新聞多 日皇室反感

佳代欠債醜聞曝光後，小室圭曾與「準岳父」文仁親王見過6次面，惟期間並無講述事件經過，更稱自己對母親的問題一無所知。他其後坦承說謊，在皇室面前誠信盡失。日本皇室對「駙馬爺」及「親家」要求很嚴苛，而佳代與小室的情況顯然讓皇族丟臉，即使小室與真子公主如何深愛對方，準駙馬都可能因此「墮馬」。

英國《泰晤士報》曾引述一名皇室情報資深記者揣測，小室圭或許希望，藉着將公主的嫁妝拿到手為母還債。記者指小室如果真是這麼想，肯定大錯特錯，因她婚後所得的1.5億日圓（約1059.7萬港元）並非用作在生活開支，而是用於維持她身為皇室成員的尊嚴。

公主與大學同學小室圭原訂2018年11月結婚，宮內廳本月6日宣布婚事延期至2020年，待日本天皇繼位儀式完成後再進行。《泰晤士報》2月23日引述日本《週刊現代》報道，一名首相府辦公室的消息人士指，當明仁天皇於2019年退位後，小室圭便會被要求「自動退婚」。

（綜合報道）