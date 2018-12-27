特朗普生骨刺避過越戰徵兵　疑是醫生假診治換好處

美國總統特朗普曾經獲豁免服兵役，他1968年秋天被診斷出腳跟長有骨刺，不必前往越南打仗。但這份診斷書出自誰人之手一直是個謎，連特朗普本人亦不記得是誰簽署這份醫療文件。如今，事情可能有了新的眉目。 美國《紐約時報》周三（26日）引述已故診治醫生的女兒稱，特朗普可能根本沒有足以豁免兵役的生骨刺疾病，父親之所以這樣做，只是賣人情給特朗普的父親弗雷德（Fred C. Trump）。

這位據稱負責為特朗普診治的足科醫生名為布勞恩施泰納（Larry Braunstein），已於2007年去世。他當年的診所位於皇后區牙買加埃傑頓公寓（Edgerton Apartments）一樓的一個辦公室。這棟建築在上世紀60年代屬於特朗普家族。

布勞恩施泰納的女兒埃莉薩（Elysa Braunstein）表示，父親經常提到在越戰期間幫過特朗普，以還弗雷德的人情。「我知道這只是一個小忙。」

她續指，父親曾經向家人暗示，特朗普並無足以使他豁免兵役的足部疾病。「父親是否有為特朗普做檢查，我真的不清楚。」

埃莉薩表示，這份「人情」令布勞恩施泰納和弗雷德交好，「如果大樓出現甚麼問題，父親只要致電弗雷德，一切均會迎刃而解。這是他得到的一點點好處」。

惟《紐約時報》也指，無法找到能佐證上述說法的文件。

（紐約時報）