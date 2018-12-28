奧巴馬夫婦攜手登美國最受欽佩男女　米歇爾打破希拉里16年霸奪冠

撰文：凌俊賢
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美國民調機構蓋洛普（Gallup）周四（27日）發表2018年度民意調查報告，前總統奧巴馬（Barack Obama）連續第11年成為美國最受欽佩男性，他的妻子米歇爾（Michelle Obama）則首度成為美國最受欽佩女性，取代高踞榜首16年的前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。
蓋洛普12月3日至12日期間讓民眾自行選擇最欽佩的男女。前第一夫人米歇爾以15%支持率，大幅拋離名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）成為最受欽佩女性，後者被譽為美國「民間總統」。
希拉里及現任第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則並列第三。值得一提的是，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）50年來都位於前十。
美國最受欽佩男女：米歇爾11月出版回憶錄大談鮮為人知的婚姻及家庭難關，並不時現身訪談節目。（VCG）
蓋洛普分析指出，米歇爾11月出版回憶錄《Becoming》（暫譯：蛻變），大談鮮為人知的婚姻及家庭難關，並現身訪談節目及展開全美巡迴宣傳，為她吸納不少人氣。
美國最受欽佩女性首五位
|米歇爾（Michelle Obama）
|15%
|奧花雲費（Oprah Winfrey）
|5%
|希拉里（Hillary Clinton）
|4%
|梅拉尼婭（Melania Trump）
|4%
|英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）
|2%
奧巴馬連續十一年登頂
男士方面，前總統奧巴馬以19%支持率，連續十一年成為最受欽佩男性；現任總統特朗普則連續四年排第二。他迄今唯一一位在執政期間沒有獲得過第一的總統，另一位已經要數到70年代的總統福特（Gerald Ford）。
蓋洛普指出，如果奧巴馬2019年再次蟬聯，將打平前總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）的紀錄。
美國最受欽佩男性首五位
|奧巴馬（Barack Obama）
|19%
|特朗普（Donald Trump）
|13%
|喬治布殊（George W. Bush）
|2%
|教宗方濟各（Pope Francis）
|2%
|微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）
|1%
（綜合報道）