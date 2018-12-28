奧巴馬夫婦攜手登美國最受欽佩男女　米歇爾打破希拉里16年霸奪冠

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美國民調機構蓋洛普（Gallup）周四（27日）發表2018年度民意調查報告，前總統奧巴馬（Barack Obama）連續第11年成為美國最受欽佩男性，他的妻子米歇爾（Michelle Obama）則首度成為美國最受欽佩女性，取代高踞榜首16年的前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。

蓋洛普12月3日至12日期間讓民眾自行選擇最欽佩的男女。前第一夫人米歇爾以15%支持率，大幅拋離名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）成為最受欽佩女性，後者被譽為美國「民間總統」。

希拉里及現任第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則並列第三。值得一提的是，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）50年來都位於前十。

美國最受欽佩男女：米歇爾11月出版回憶錄大談鮮為人知的婚姻及家庭難關，並不時現身訪談節目。（VCG）

蓋洛普分析指出，米歇爾11月出版回憶錄《Becoming》（暫譯：蛻變），大談鮮為人知的婚姻及家庭難關，並現身訪談節目及展開全美巡迴宣傳，為她吸納不少人氣。

美國最受欽佩女性首五位

米歇爾（Michelle Obama） 15%
奧花雲費（Oprah Winfrey） 5%
希拉里（Hillary Clinton） 4%
梅拉尼婭（Melania Trump） 4%
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II） 2%

奧巴馬連續十一年登頂

男士方面，前總統奧巴馬以19%支持率，連續十一年成為最受欽佩男性；現任總統特朗普則連續四年排第二。他迄今唯一一位在執政期間沒有獲得過第一的總統，另一位已經要數到70年代的總統福特（Gerald Ford）。

蓋洛普指出，如果奧巴馬2019年再次蟬聯，將打平前總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）的紀錄。

美國最受欽佩男性首五位

奧巴馬（Barack Obama） 19%
特朗普（Donald Trump） 13%
喬治布殊（George W. Bush） 2%
教宗方濟各（Pope Francis） 2%
微軟創辦人蓋茨（Bill Gates） 1%
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（綜合報道）

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