【英國王室】戴安娜家姐薩拉做唔成王妃　出閘脫腳自己一手造成

英王亨利八世（King Henry VIII）曾發生轟動全國以至全歐的婚外情。瑪麗・博林（Mary Boleyn）及安妮・博林（Anne Boleyn）兩姊妹先後成為他的情婦，國王後來不顧羅馬教廷反對，決意與無法誕下繼承人的王后阿拉貢的凱瑟琳（Catherine of Aragon）離婚再娶。亨利八世因此與教廷決裂，另創聖公會。 類似情節也發生在英國近代史，查理斯王子雖在1987年與戴安娜（Diana Spencer）結婚，惟在此前6年，他曾與戴安娜姐姐薩拉（Sarah Spencer）拍過一陣子的拖。只是她行事不夠謹慎，導致自己錯失「威爾斯王妃」這個尊貴的頭銜。

薩拉22歲時與查理斯邂逅，後者當時在上流社會可是出名的花花公子，10年間女友一個接一個。不過這位表面上看似無憂無慮的王子已年屆28歲，面臨外界認為他需要「定下來」的壓力。

王子之前「換畫」如走馬燈，能讓王室首肯的人選太少，他們後來將目光放在薩拉身上。她有着成為「王室新抱」的條件：史賓莎家族顯貴，跟王室也是多代世交。莎拉的祖母及外祖母，都曾是王太后的侍女。

薩拉萬事俱備，只要她能跟查理斯王子好好發展感情，王妃的頭冠非她莫屬。

戴安娜王妃姊姊薩拉：她曾與查理斯王子拍拖，也曾是王室屬意的媳婦人選，可是她搞不懂王室凡事不喜張揚，率先向記者爆料兩人拍拖度假的消息，導致兩人分手。圖為1977年7月25日，王子與薩拉在一場英國對法國的馬球賽中被記者拍下開心交談的一刻。（Getty Images）

私會記者爆料 未入門先「墮馬」

她陪伴王子到瑞士滑雪勝地克洛斯特斯（Klosters）度假，本來這是讓兩人感情升溫的好機會，薩拉卻將一切破壞。她私下接觸與兩名記者納爾遜（Nigel Nelson）及惠特克（James Whittaker），將她與王子共晉晚餐的詳情洩漏出去。

納爾遜及惠特克其後指出，薩拉與王子及王室的關係以及它們帶來的風頭，似乎改變了她的想法。她甚至向兩位記者承認已開始剪報，將她和王子的新聞放在一本剪貼簿，以便將來讓她的孫兒孫女看。

最糟的還不止這個，薩拉對自己的私事與婚姻觀過於坦白，是兩人關係終止的致命傷。她對惠克特說，如果查理斯是清潔工或英國國王，她就不會跟他跟結婚。她對記者侃侃而談，包括自己的戀愛史、曾經酗酒以及患上厭食症。惠克特還說，對於這些東西有可能成為英國人盡皆知的事，薩拉似乎很開心。

戴安娜王妃姊姊薩拉：薩拉當不成「王室新抱」，由妹妹戴安娜取而代之。 戴安娜與查理斯1987年7月29日成婚。舉世注目的童話式婚禮背後，查理斯其實一直心繫前女友卡米拉，導致戴安娜多年活在痛苦之中。不知道一切看在薩拉眼中，她會否慶幸自己當初「嫁唔成」。（視覺中國）

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最後的結果可想而知，查理斯看到報道刊登後很生氣。他對薩拉說，她做了非常非常愚蠢的事。兩人就此分手。

從納爾遜及惠特克的說法看來，薩拉似乎是因為得以跟王子拍拖而變得飄飄然，然而對於行事低調與着重私隱的王室來說，對外「放料」無疑是不能接受的事。薩拉偶一不慎，便親手將通往王室的大門關上。他們雖然無法成為夫妻，但長遠關係沒受影響，兩人並無交惡。

（新西蘭先驅報／news.com.au）