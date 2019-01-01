【英國王室】Meghan Markle御夫有術　哈里王子戒酒戒咖啡

英國哈里王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）結婚後不足數月便出現不少負面新聞，繼傳聞她態度差導致數名助理辭職後，又有英美媒體接連報道她與威廉王子（Prince William）及劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）不和。外界似乎甚少留意到，她嫁到這個大家庭亦有正面影響，至少這位王室新科新媳婦，讓丈夫生活習慣變得健康。

根據梅根的密友所講，哈里王子已被她說服，他會在嬌妻懷孕期間戒酒，也不再喝茶及咖啡。那麼王子喝什麼？就是純淨的礦泉水。

撇開外界是是非非，王室中人是留意到哈里王子的轉變。王室成員在諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）過聖誕時，都察覺他變得跟以前不一樣，而且認為這對他來說是「一定的成就」。

梅根的朋友指出，王子早在青少年時期喝酒已喝得很兇，所以說他如今滴酒不沾，確實是「一件事」。

朋友們指出，王子以往在派對中總是坐立不安，隨時隨地都準備尋找下一樣令他感到刺激的東西。他現在有了梅根，不再是「全世界最有趣的派對賓客」，卻變得更冷靜和放鬆。另一為朋友補就說，梅根對他的潛移默化的影響，讓夫婦倆變得更幸福。

梅根的朋友說，她所做的不過是向王子展示生活能有另一種方式，而他十分喜歡這樣。哈里比以往吃得健康、不再「毒害」自己的身體、做運動，而且會做一點瑜伽，他真的因此變得更快樂。

（鏡報／快報）