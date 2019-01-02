華麗背後　凱特王妃走過的黑暗童年歲月

英國劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）熱心公益事務，加上舉手投足都儀態萬千，自信十足，令她成為不少民眾和傳媒的追捧對象。 只不過小時候的凱特也走過一段飽受欺凌的歲月。當時她既孤獨也沒自信，與現在雍容華貴的凱特王妃大相徑庭。

《新西蘭先驅報》周三（2日）報道，凱特的舊友表示，在她成為劍橋公爵夫人之前，凱特熬過了一段黑暗和痛苦，而且孤獨的童年。

凱特13歲時入讀名牌寄宿女校道恩豪斯中學（Downe House），學費約值2.8萬英鎊（約28萬港元）。可是凱特的校園生活並不如意，她遭受同學無情欺凌，最終她的父母決定要她退學。

她的同學杰茜卡．海（Jessica Hay）表示，凱特當年很完美和人見人愛，但這樣反而招人妒忌。她形容，凱特經歷數年欺凌後剩下一個「情緒的殘骸」，還因為壓力而長出濕疹。

凱特王妃：凱特小時在學校遭受欺凌，變得沈默。她轉校之後積極參與曲棍球等活動，重拾自信。（路透社）

凱特其後轉至威爾特郡（Wiltshire）的莫爾伯勒學院（Marlborough College），她的同學威廉姆森（Gemma Williamson）憶述凱特當時無甚自信，「顯然地看得出她飽受欺凌，看起來很消瘦和蒼白」。

凱特的新校導師蓋爾（Joan Gall）也表示，她進校時就像個「空殼少女」，與現在自信滿滿的樣子差天共地。可幸的是，凱特很快就適應新環境，參加曲棍球和網球等活動，也擔任過班長和社長等，大受同學歡迎。

報道指，凱特的父母當年憑藉派對用品生意，由中產一躍而成百萬富翁。而在階段分明的英國社會中，凱特部分上流出身的同伴認為，凱特家庭背景的轉變帶來了很大的影響，這或許成為凱特被針對的原因之一。

如今凱特王妃不時與丈夫威廉王子（Prince William）出席慈善活動，包括關注兒童心理健康的機構，並在活動上分享自己的經歷。

（綜合報道）