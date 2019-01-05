美大批公務員冇糧出　高官薪金「解凍」　副總統：不會接納

美國聯邦政府局部停擺周五（4日）踏入第14日，逾80萬公務員「無糧出」或要無薪工作，但白宮高官卻在這時候恢復加薪，漲幅更多達1萬美元，惹來不少爭議。不過副總統彭斯（Mike Pence）表示，自己不會接納原定可得到的加薪。

事緣前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年下令，年薪超過10萬美元的高官不得加薪，國會2013年通過凍結行政部門高官加薪法案，之後每年重新延長該法案。

根據美國人事管理局（United States Office of Personnel Management）一項備忘錄，凍結政府高官加薪法案1月5日失效，但由於政府持續停擺，意味包括副總統在內數以百計的白宮高官的薪金將重新以法定金額支取。彭斯年薪將從23.07萬美元加至24.35萬美元。

彭斯周五於白宮接受記者採訪時表示，自己不會接納加薪。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）亦指出，加薪是政府停擺所帶來的不必要的副產品。

聯邦政府停擺之際，總統特朗普（Donald Trump）2018年12月28日簽署行政命令，取消政府員工2019年的加薪計劃，令逾80萬公務員雪上加霜。

（今日美國）