墨西哥總統自爆無信用卡　年薪少過老婆

65歲的墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）花上大半生時間在政壇打滾，名氣自有，財力也該不差。但他最近透露指自己的儲蓄不足2.5萬美元（約19.6萬港元），妻子現時的薪金亦比自己多。

12月1日宣誓就任後，洛佩斯首次披露自己的財務狀況。他聲稱自己的儲蓄不足2.5萬美元，現時年薪僅得約6.5萬美元（約50.9萬港元），比起前任總統少超過一半。身為作家兼學者的第一夫人古鐵雷斯（Beatriz Gutiérrez Müller）薪金亦比丈夫多，年薪約有7.2萬美元（約56.4萬港元）。

洛佩斯周五（4日）在記者會上又指，自己沒有信用卡，亦已多年沒有開設支票戶口。他從銀包中取出一張2美元的鈔票和一張200披索的鈔票，稱那是他身上僅有的一切。而他從父母繼承得來、位於恰帕斯州（Chiapas）面積達1.2公頃的牧場亦已轉至自己4名兒子的名下。他向記者說：「我從不對金錢感興趣。我為理想而戰，為原則而戰。」

洛佩斯早前已宣布開放總統府做文化中心讓公眾參觀，同時賣出總統專機，改為乘坐商用客機，並以大眾汽車（Volkswagen）出品的Jetta代步。

（衛報）