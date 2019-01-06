英女王履行公務最勤力　凱特王妃Meghan Markle出動次數包尾

英國王室成員為了履行王室職務，不論男女老幼都要到國內不同地方以及其他國家「出勤」。根據王室數據顯示，年屆92歲的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2018年履行289項公務。反觀年輕一代的成員出動次數就少得多，當中劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）僅出席87項公務，成為包尾大幡。

記錄王室成員「出勤」次數的Court Circular顯示，王室的年長一輩比起年輕一代更勤力。現年68歲的安妮公主（Princess Anne）2018年執行518項公務，成為「公務冠軍」。至於70歲的王儲查理斯（Prince Charles）和54歲的愛德華王子（Prince Edward）也分別做507項和463項公務，緊隨其後。

年輕一輩方面，威廉王子（Prince William）出席220次公務活動，哈里王子則有193項，比起一眾「叔叔嬸嬸」少一半有多。

在「出勤」排行榜包尾的分別是劍橋公爵夫人凱特和薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex），她們2018年分別僅履行87項和96項公務。惟凱特因懷孕產子，直至2018年9月才重新「開工」；梅根5月才加入王室，次數較少亦算合理。

（星期日快報）