馬來西亞國王穆罕默德五世辭職　未完成5年任期

馬來西亞王室周日（6日）發聲明，稱該國元首穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）辭職，即時生效，但未有說明原因。 穆罕默德五世是在他放了2個月病假並「復工」僅1周之後辭職。 他尚未完成其5年任期，因此成為馬來西亞第一位在任內宣布辭職的元首。該國王室職員未有回應媒體提問。

馬來西亞一共有9個王室。在13個州份之中，有9個州份都設有世襲統治者制度（除了馬六甲、檳城、沙巴和砂拉越），各王室的統治者被稱為「蘇丹」或「拉惹」。至於最高元首，正是從他們之中產生，1957年馬來西亞獨立之後，各州元首就會以最初決定的順序，輪流出任最高元首，也就是國王，而各統治者組成的委員會，也會有最終的決定權。這個特殊的制度，正是想平衡9個王室之間的利益。

國王是馬來西亞最高元首、武裝部隊統帥兼伊斯蘭教領袖，名義上是第一號人物，但實際上權力甚低，都要聽取首相、部長、政府內閣建議行事，只是象徵式君主，影響力也遠不如泰王。國王所擔任的事務，大多是外交出訪，例如過去的馬來西亞國王不時到中國進行國事訪問等。

非一般國王 熱愛極限運動

王室在聲明中寫道，國王感謝統治者會議（Conference of Rulers）給予他成為國家元首的機會。穆罕默德五世也說，多謝首相馬哈蒂爾（Mahathir Bin Mohamad）。

穆罕默德五世來自北部吉蘭丹州的蘇丹，他2016年底開始擔任最高元首，最為外界所知的是他相當新潮，熱愛極限運動，喜愛駕駛四驅車遠征、玩射擊，他也是馬來西亞歷史上第一位單身的最高元首。不過這個「筍盤」已在2018年「封盤」。

他最為民眾津津樂道的其中一件事，是2018年11月22日迎娶年僅25歲的俄羅斯選美王后沃埃沃季娜（Oksana Voevodina）。這位馬來西亞王后是平民出身。她嫁入王室前已宣布改信伊斯蘭教。