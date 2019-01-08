印度科學大會專家疑擦總理鞋：重力波應改名做「莫迪波」

印度近年不時傳出以神話及宗教為基礎的「偽科學」，誇張的言論令人啼笑皆非。此前有官員稱當地早在千幾年前已發明互聯網及使用衛星技術，當地上周四至本周一（3至7日）的大型科學會議上，不少講者的言論更是令人「當堂嚇一跳，然後得啖笑」。 有科學家質疑牛頓（Isaac Newton）及愛因斯坦（Albert Einstein）等知名科學家的理論，又聲稱數千年前印度教已有幹細胞研究，會議的主辦方及後與這些語出驚人的言論劃清界線。

一年一年度的印度科學大會（Indian Science Congress）上周四至本周一（3至7日）舉行，總理莫迪（Narendra Modi）主持開幕禮，會上不少講者發表驚人言論。

重力波應改名做「莫迪波」

印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）科學家克里希南博士（Dr. KJ Krishnan）在會上指，著名科學家牛頓未能理解引力排斥力，愛因斯坦的則理論則有誤，所以重力波（Gravitational waves）應改名為「莫迪波」。

稱印度教數千年前已研究幹細胞

印度南部安得拉大學（Andhra University）校長拉奧（G Nageshwar Rao）則引述古印度教文獻稱，印度數千年前已出現幹細胞研究，又指印度教史詩《羅摩衍那》（Ramayana）中一位魔王擁有24種飛機和一個跑道網絡，位置在現代的斯里蘭卡。

印度偽科學盛行：印度擁有優秀的科研傳統，但又不時會以神話取代科學，在莫迪執政後，偽科學更開始進入主流。（路透社）

偽科學盛行

大會主辦機構對這些言論表示嚴重關切，並表明大會不贊同有關理論。批評者指出，雖然這些古籍仍宜於閲讀，但聲稱其中蘊含科學道理十分荒謬。

英國廣播公司（BBC）報道，印度事實上擁有優秀的科研傳統，但又不時會以神話取代科學，在莫迪執政後，偽科學更開始進入主流。莫迪2014年曾表示，古印度時期已有「整容手術」，形容象頭神是有人用整容技術將大象的頭部移植到人的身體上所創造。

特里普拉邦（Tripura）首席部長德布（Biplab Deb）在2018年以古印度史詩《摩訶婆羅多》（Mahabharata）為例，指古印度發明互聯網及衞星科技技術；印度初中教育部部長辛格（Satyapal Singh）同年則指，古印度人早已發明飛機。

（綜合報道）