【新聞教室】美國政府歷來停擺21次　最長與最多是哪位總統

美國聯邦政府自2018年12月22日起，因國會未能就興建美墨邊境圍牆撥款達成共識，進入局部停擺。踏入2019年，僵局仍未有突破，截至周三（9日）已停止運作第19日。今次是國會自1976年通過新預算程序以來第21次停擺，停擺日數暫時位列美國史上第二長。 外界關注停擺會否持續到周六（12日），若是如此，「愛鬥大」的美國總統特朗普將會打破華府有史以來的最長停擺紀錄，目前紀錄是21日。本文為你整理過去停擺的資料，找出停擺最長、最多日及最多次的美國總統誰屬。

美國國會研究服務中心（Congressional Research Service）數據顯示，特朗普就任總統未到兩年，華府已停擺過三次，是近年最多的總統；回顧他上場前的25年間，華府亦只停擺過三次。若議員和總統之間分裂持續，相信特朗普未來兩年任期，政府停擺次數可能會繼續增加。

華府停擺：美國聯邦政府自2018年12月22日起局部停擺，今次是自1976年國會通過新的預算程序以來第21次停擺，亦是特朗普上任後的第3次。（路透社）

停擺最長一次：克林頓政府21日（1993-2001）

民主黨的克林頓（Bill Clinton）是停擺最長的紀錄保持者，政府在1995年至1996年間連續停擺21日，其中一個原因是因為他該屆總統任期中，參眾兩院均被共和黨控制，以至他不時被孤立。

克林頓與兩院議員在減稅、教育及醫療撥款等存在矛盾。政府在1995年11月首次停擺，5日後通過臨時撥款而暫時解決停擺，惟他們在臨時撥款限期完結前仍爭持不下，因此在12月16日展開美國史上最長的21日停擺，直到翌年1月5日克林頓才與國會達成共識。

華府停擺：克林頓（Bill Clinton）暫時是停擺最長的紀錄保持者，當時政府連續停擺21日。圖為他2018年出席活動。（VCG）

停擺最多次：列根政府8次（1981-1989）

共和黨的列根（Ronald Reagan）在兩屆任期內經歷8次政府停擺，惟每次停擺時間僅在1至3日不等，所以一共只停擺14日。

釀成停擺的大多數原因，都是因為列根與眾議院民主黨人，在政府支出上意見有出入：列根拒絕減少國防支出，惟民主黨則要求將資源投放在教育及就業等福利上。當時國會在大多數情況下，都能通過臨時撥款以換取更多討論時間，所以停擺時間較短。

最令人無奈的停擺相信是1982年那次。國會議員在9月30日財政年度完結當日，因出席社交活動而沒有及時通過預算案，以至10月1日開展的新財年要停擺一日。

華府停擺：列根在兩屆任期內經歷8次政府停擺，是任內政府停擺次數最多的總統。圖為他1986年在白宮。（法新社）

停擺最多日：卡特政府56日（1977-1981）

民主黨卡特（Jimmy Carter）任內，華府曾停擺五次，時間介乎8至18日，一共56日，是任內停擺日數最多的總統。

民主黨控制的參眾兩院，1977年9月在爭取放寬墮胎的醫療補貼中意見相左，導致政府在三個月內停擺三次。他們達成共識後又在1979年10月就同樣問題爭持不下，政府停擺11日後才達成共識。

卡特1978年則因國防開支問題與議員意見不合，導致政府停擺18日，他當時認為一項包括核動力航母在內的國防開支是「嘥錢」而否決撥款。

華府停擺：卡特是任內停擺日數最多的總統，在他任內華府共停擺56日。圖為他2015年出席新書發布。（法新社）

綜觀以上數據，政府停擺通常在短短幾天或一周多就能解決，因為政府停擺時間愈長，對國內的經濟損害就會愈大，不但成千上萬的聯邦僱員「無糧出」、政府服務停止，主要旅遊景點關閉、更會造成重大經濟損失。

若特朗普真的帶領政府破紀錄經歷最長停擺，或如他所言維持停擺數月，這將會是一個不風光的紀錄，未知這位聲言會「讓美國再次強大」（Make America Great Again）總統會有何打算？

（綜合報道）