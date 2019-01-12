英國新書再爆菲臘親王昔日緋聞　趁英女王懷孕搭上長腿女演員

「幾多對持續愛到幾多歲？」英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）共諧連理逾70年，手牽手走過大半個世紀，從戰爭走到太平，眼看兒孫茁壯成長，互相不離不棄。 不過，菲臘親王過往屢有緋聞，英國一名專門報道王室新聞的記者兼作家蘇厄德（Ingrid Seward），最近再在新書講述菲臘親王曾與多名女子發生感情瓜葛，其中最廣為人道的就是演員柯克伍德（Patricia Kirkwood）。

英國作家蘇厄德（Ingrid Seward）自1980年代起報道王室新聞，迄今已出版超過20本有關王室的著作。她在新書《我的丈夫和我：70年王室婚姻的內幕》（暫譯，My Husband And I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage）中，就特別研究英女王和菲臘親王之間的婚姻。

70多年來，有關菲臘親王婚外情的傳聞從未得到證實。據說他曾經與多名女子發生感情瓜葛，其中最廣為人道的就是搭上舞台演員柯克伍德（Patricia Kirkwood）。

柯克伍德在上世紀30至40年代紅極一時。她擁有一對修長美腿，雙腿甚至冠有「世界第八大奇觀」的稱號，吸引不少男生拜倒其石榴裙下，菲臘親王亦不例外。

據聞在1948年，當時的菲臘親王經朋友介紹，於倫敦競技場劇院（London Hippodrome）與柯克伍德初次見面。當日柯克伍德正準備演出，菲臘親王就前往對方的更衣室見面，後來二人更共晉晚餐，共舞至清晨。二人前後總共七次見面。當時菲臘親王已經與尚未登基的伊利沙伯公主（即是現時的英女王）結婚，後者懷有查理斯王子（Prince Charles）八個月。

菲臘親王婚外情：柯克伍德在上世紀30至40年代紅極一時。她擁有一對修長美腿，雙腿甚至冠有「世界第八大奇觀」的稱號（Getty Images）

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2007年，86歲的柯克伍德與世長辭，但一直以來，她都否認與菲臘親王發生婚外情。

之後在2012年，英國《電訊報》（The Telegraph）報道，王室傳記作家和歷史學家桑頓（Michael Thornton）管有菲臘親王與柯克伍德之間的書信。桑頓聲稱書信中未有任何證據足以證實二人發展過親密關係，亦提到按柯克伍德的遺願，書信只會在菲臘親王死後交給為其撰寫官方傳記的人。

不過在書信中，柯克伍德就坦言，對菲臘親王未有正式否認婚外情來力保自己清白感到難過。她寫道：「如果能夠從你的方面得到一些支持，傳聞本可以在幾年前被粉碎，而不是要（我）單手與遍海鯊魚戰鬥。」但菲臘卻回應指，在沒有提出誹謗訴訟的情況下，根本沒甚麼可以做。

柯克伍德指，正常情況下應該是由男方捍衛女方的名節，並形容如果當晚菲臘親王未有不請自來地前往自己的更衣室，而是回家陪伴懷有身孕的妻子，自己的生活就會過得更愉快，更簡單。

菲臘親王與英女王：英女王伊利沙伯二世與丈夫菲臘親王共諧連理逾70年，手牽手走過大半個世紀。對英女王而言，菲臘親王是最能夠令她開懷大笑的人。（Getty Images）

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柯克伍德以外，多名女演員亦被指與菲臘親王關係密切，包括科爾代（Hélène Cordet）、奧伯倫（Merle Oberon）和馬西（Anna Massey）。其中《時人》雜誌（People）曾報道指，有傳菲臘親王實為科爾代兩名子女的生父，而非只是教父，不過科爾代堅決否認。在Netflix劇集《王冠》（The Crown）中，描述菲臘曾與俄羅斯芭蕾舞舞蹈家Galina Ulanova有過一段情，報道曾指無證據顯示事件屬實。

蘇厄德承認，一直都未能夠證實到有關菲臘親王婚外情的傳聞，皆因涉事女子全部否認，甚至大部分人已經離世，死無對證，菲臘親王也不會承認。加上傳聞會牽連到英女王，知情人士亦會選擇閉口不談：「沒有人會說任何東西，因為如果傳聞屬實，無論說甚麼也會傷害到英女王。」事情的真相，或者要到英女王和菲臘親王雙雙百年歸老後，才有機會公諸於世。

（綜合報道）