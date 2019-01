英國新書再爆菲臘親王昔日緋聞　趁英女王懷孕搭上長腿女演員

「幾多對持續愛到幾多歲?」英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)與丈夫菲臘親王(Prince Philip)共諧連理逾70年,手牽手走過大半個世紀,從戰爭走到太平,眼看兒孫茁壯成長,互相不離不棄。 不過,菲臘親王過往屢有緋聞,英國一名專門報道王室新聞的記者兼作家蘇厄德(Ingrid Seward),最近再在新書講述菲臘親王曾與多名女子發生感情瓜葛,其中最廣為人道的就是演員柯克伍德(Patricia Kirkwood)。

英國作家蘇厄德(Ingrid Seward)自1980年代起報道王室新聞,迄今已出版超過20本有關王室的著作。她在新書《我的丈夫和我:70年王室婚姻的內幕》(暫譯,My Husband And I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage)中,就特別研究英女王和菲臘親王之間的婚姻。

70多年來,有關菲臘親王婚外情的傳聞從未得到證實。據說他曾經與多名女子發生感情瓜葛,其中最廣為人道的就是搭上舞台演員柯克伍德(Patricia Kirkwood)。

柯克伍德在上世紀30至40年代紅極一時。她擁有一對修長美腿,雙腿甚至冠有「世界第八大奇觀」的稱號,吸引不少男生拜倒其石榴裙下,菲臘親王亦不例外。

據聞在1948年,當時的菲臘親王經朋友介紹,於倫敦競技場劇院(London Hippodrome)與柯克伍德初次見面。當日柯克伍德正準備演出,菲臘親王就前往對方的更衣室見面,後來二人更共晉晚餐,共舞至清晨。二人前後總共七次見面。當時菲臘親王已經與尚未登基的伊利沙伯公主(即是現時的英女王)結婚,後者懷有查理斯王子(Prince Charles)八個月。

菲臘親王婚外情:柯克伍德在上世紀30至40年代紅極一時。她擁有一對修長美腿,雙腿甚至冠有「世界第八大奇觀」的稱號(Getty Images)

▼想觀看柯克伍德的美貌,請點擊以下圖輯:

+ 3 + 2

2007年,86歲的柯克伍德與世長辭,但一直以來,她都否認與菲臘親王發生婚外情。

之後在2012年,英國《電訊報》(The Telegraph)報道,王室傳記作家和歷史學家桑頓(Michael Thornton)管有菲臘親王與柯克伍德之間的書信。桑頓聲稱書信中未有任何證據足以證實二人發展過親密關係,亦提到按柯克伍德的遺願,書信只會在菲臘親王死後交給為其撰寫官方傳記的人。

不過在書信中,柯克伍德就坦言,對菲臘親王未有正式否認婚外情來力保自己清白感到難過。她寫道:「如果能夠從你的方面得到一些支持,傳聞本可以在幾年前被粉碎,而不是要(我)單手與遍海鯊魚戰鬥。」但菲臘卻回應指,在沒有提出誹謗訴訟的情況下,根本沒甚麼可以做。

柯克伍德指,正常情況下應該是由男方捍衛女方的名節,並形容如果當晚菲臘親王未有不請自來地前往自己的更衣室,而是回家陪伴懷有身孕的妻子,自己的生活就會過得更愉快,更簡單。

菲臘親王與英女王:英女王伊利沙伯二世與丈夫菲臘親王共諧連理逾70年,手牽手走過大半個世紀。對英女王而言,菲臘親王是最能夠令她開懷大笑的人。(Getty Images)

▼想觀看菲臘親王與英女王多年走過的歲月,請點擊以下圖輯:

+ 7 + 6 + 5

柯克伍德以外,多名女演員亦被指與菲臘親王關係密切,包括科爾代(Hélène Cordet)、奧伯倫(Merle Oberon)和馬西(Anna Massey)。其中《時人》雜誌(People)曾報道指,有傳菲臘親王實為科爾代兩名子女的生父,而非只是教父,不過科爾代堅決否認。在Netflix劇集《王冠》(The Crown)中,描述菲臘曾與俄羅斯芭蕾舞舞蹈家Galina Ulanova有過一段情,報道曾指無證據顯示事件屬實。

蘇厄德承認,一直都未能夠證實到有關菲臘親王婚外情的傳聞,皆因涉事女子全部否認,甚至大部分人已經離世,死無對證,菲臘親王也不會承認。加上傳聞會牽連到英女王,知情人士亦會選擇閉口不談:「沒有人會說任何東西,因為如果傳聞屬實,無論說甚麼也會傷害到英女王。」事情的真相,或者要到英女王和菲臘親王雙雙百年歸老後,才有機會公諸於世。

(綜合報道)