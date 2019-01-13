英女王聽老公話　欣賞丈夫直斥其非　菲臘親王被爆曾對妻講粗口

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與丈夫菲臘親王（Prince Philip）共諧連理逾70年，由於王室地位有異，在外人眼中這段夫妻關係更傾向於「女尊男卑」。不過，有紀錄片揭露，原來菲臘親王才是兩人私生活上的「話事人」，更曾當眾向女王講粗口，但伊利沙伯二世卻十分欣賞丈夫能夠「直斥其非」。

英女王與菲臘親王的愛情故事的開端，是當時年僅13歲的伊利沙伯二世到訪皇家海軍學院（Royal Naval College）時，對菲臘一見鐘情。兩人婚後搬到地中海島國馬耳他（Malta）居住，直至喬治六世（King George VI）去世。

馬耳他記者米齊（John Mizzi）2014年在紀錄片中披露，女王在馬耳他度過一生中最快樂的時光，她那時可自由購物、觀光和跳舞。但與兩人公眾形象不同的是，菲臘親王私底下更像女王的「老闆」，「他似乎總是將女王指揮得團團轉，或許我不應該說，我親耳聽見菲臘親王向女王講粗口」。

作家維克斯（Hugo Vickers）和王室記者托米尼（Camilla Tominey）亦指出，女王其實很喜歡丈夫菲臘能夠直接指出她的錯誤。「如果事情進展不順利，他是唯一一個能夠直截了當告訴女王的人。菲臘親王可以直接告訴她，他也確實這麼做了。」

菲臘親王與英女王：英女王（伊利沙伯二世）與菲臘親王結縭數十載，兩人兒孫滿堂。菲臘親王已不再履行公職，有充足時間含飴弄孫。兩人育有查理斯王子、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子4名兒女。他們有8名孫兒孫女：哈里王子 、威廉王子、扎拉・廷德爾、 彼得・菲利浦斯、尤金妮亞公主（Princess Eugenie）、 比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）、露易絲・溫莎女爵（Lady Louise）和詹姆斯（James, Viscount Severn）。英女王與菲臘親王的曾孫與曾孫女，包括喬治王子（Prince George）、路易王子（Prince Louis）、夏洛特公主（Princess Charlotte）以及薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle，Duchess of Sussex）肚裏的寶寶等。（視覺中國）

▼更多菲臘親王與英女王的照片，請點擊放大觀看：

+ 15 + 14 + 13

（鏡報）