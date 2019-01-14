【英國王室】Meghan Markle太親民　女保鑣壓力過大一年辭職

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）與哈里王子（Prince Harry）結婚未滿一年，已經有3名主要王室助手先後離職，包括梅根的新任私人助理梅麗莎（Melissa）。最近連她的貼身女保鑣也加入辭職行列，有指原因是梅根「太過親民」，令保安人員承受巨大壓力。

懷孕的梅根曾在2018年10月到訪斐濟時，到一個市集與女創業家見面，當時護送她離開的「女保鑣」正是這位總保安主任。（影片截圖）

英國《每日郵報》報道，哈里夫婦的總保安主任是首名肩負此要職的女性。哈里夫婦2018年10月到訪斐濟時，懷孕14周的梅根曾單獨到市集與創業的女檔主見面。由於太多民眾聞風而至，梅根到場僅8分鐘就要提早結束行程，當時護送她離開的女保鑣正是這位保安主任。

她在聖誕節期間以私人原因向警方及王室請辭，雖然沒有表示對哈里或梅根不滿，但工作未滿1年就辭職還是惹來外界諸多揣測。

有消息人士透露，梅根希望被視為「普通人」，總是上前與民眾熱情擁抱握手，置親民於首位、人身安全於次位，令保安主任很頭疼。

消息又指，梅根以前就算是著名演員，仍然能「自由活動」，嫁入王室後卻無時無刻有保鑣跟着，因而覺得受到束縛。

（每日郵報）