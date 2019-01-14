【英國王室】凱特王妃生日會　Meghan Markle不獲邀疑證不和

英國劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）不和傳聞甚囂塵上，凱特上周開派對慶祝生日，卻未邀請梅根，更令外界深信妯娌之間有太多齬齟，沒法在短時間內和解。

生於1月9日的凱特為慶祝37歲生日，上周日（6日）在諾福克郡（Norfolk）桑德林漢姆莊園（Sandringham House）安墨堡（Anmer Hall）別墅舉行午餐派對。她和丈夫威廉王子（Prince William）的眾多舊同學和好友受邀出席，唯獨不見「叔仔」哈里王子（Prince Harry）和他的妻子梅根。

到了生日當天，她於肯辛頓宮（Kensington Palace）與丈夫及3名孩子低調地茶聚慶祝，哈里和梅根同樣未被邀請。

外界據此猜測，梅根和凱特只是應英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）要求，才共度聖誕並在眾人目光中表現得有說有笑，其實妯娌之間關係仍然惡劣。

消息人士：兩女嘗試彌補差異

雖說兩人不和的傳聞甚囂塵上，傳聞她們有嘗試縮窄彼此的差異。

英國《鏡報》引述消息人士報道，聖誕節當天她倆在桑德林漢姆莊園聽完英女王的演說後，一起玩拼字遊戲。兩位女士組隊玩樂。

有王室內部人士向英國《太陽報》形容當時的情況，凱特與梅根一同歡笑。這位消息人士說，從這場面看來，人們不會看得出兩人關係有任何緊張的情況，「這是美好的一天。」

英國王室聖誕禮拜：劍橋公爵夫人凱特及薩塞克斯公爵夫人梅根盛傳不和，但兩人出席聖誕禮拜時則一同到場，而且有說有笑，明顯是以行動證明她們沒有嫌隙。（路透社）

（每日郵報）