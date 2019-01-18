英國菲臘親王倘犯法會被捕　王室成員唔想落網　一定要黐住佢

英國菲臘親王（Prince Philip）周四（17日）駕車外出時發生交通意外，所幸白金漢宮（Buckingham Palace）其後確認他沒有受傷，只是受到驚嚇。 諾福克郡（Norfolk）警方正就事件展開調查，暫時未知意外責任誰屬。事件讓不少民眾好奇，英國皇室成員觸犯法律，亦會被警方逮捕嗎？

英國菲臘親王撞車：菲臘親王1月17日在桑德林漢姆莊園附近發生交通意外，與另一輛私家車撞上，所幸他並無大礙。（視覺中國）

▼更多意外現場及菲臘親王的照片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

眾所周知，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）擁有主權豁免權（Sovereign Immunity），沒有人可以對這位君主提起民事或刑事訴訟，這意味女王即使犯法也不會被捕。但主權豁免權不適用於王室其他成員。

如果菲臘親王、威廉王子（Prince William）或薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）等王室成員觸犯法律，將會被警方逮捕。

值得留意的是，根據《英國法律大全》（Halsbury's Laws of England），王室成員不能在民事訴訟中被逮捕；警方亦不能在君主面前展開逮捕行動，所以理論上王室成員只要待在英女王身邊，就能避過警方拘捕。此外，如果王室成員身處白金漢宮、肯辛頓宮（Kensington Palace）等宮殿或位於宮殿附近，則不能被警方逮捕。

英國菲臘親王車禍：菲臘親王的座駕一側嚴重損毀，玻璃碎及零件散落一地。（視覺中國）

現年97歲的菲臘親王周四駕駛一輛越野路華（Land Rover）汽車，在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）位於諾福克郡的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）附近發生意外，當時他的座駕駛入A149號公路時，與另一輛車相撞後翻側。

菲臘親王無受傷，另一車輛則有2名輕傷者。有英國傳媒指出，菲臘親王的座駕改裝得極其安全、「鋼水」甚佳，保護他沒有遭受更嚴重傷害。

他的一輛舊車以13萬英鎊（約132萬港元）出售後，讓外人得窺菲臘親王的座駕內外，跟一般人所用的有何不同之處。例如它裝有警方專用的警示燈，以及固定的梯級。車身也加裝扶手，方便英女王上落。這輛舊車曾經公開亮相，當菲臘親王2016年4月曾駕駛它，接載時任美國總統的奧巴馬（Barack Obama）及夫人米歇爾（Michelle Obama）進入溫莎堡。

（鏡報）