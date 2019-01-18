英女王繼續工作　菲臘親王卸下公職　退休享受自駕之樂

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）雖然年屆97歲，仍然不減活躍，尤其熱愛親自駕車出門。不過他周四（17日）駕駛時遇上驚險交通意外，所幸沒有受傷。 外界關注經歷這次意外，英女王或兒子查理斯王子（Prince Charles）會否阻止他繼續這個嗜好。

兒子憂慮出事

查理斯王子早在2014年，即菲臘親王92歲時，已經公開透露對父親堅持駕車十分擔憂。不過年輕時熱愛駕飛機的他拒絕放棄這個愛好，即使曾多次出入醫院做手術，亦無阻他重登駕駛座。

2018年4月他接受髖關節手術，數星期後就被拍攝到駕着越野路華（Range Rover）出現在王室活動。《太陽報》指出，他當時心情不錯，技術純熟，更一度停下車跟車窗外的英女王聊天；2016年時任美國總統奧巴馬夫婦訪英時，菲臘親王在溫莎堡就當起司機接載兩人。

熱愛駕駛的菲臘親王，自2017年8月2日後有更多私人時間享受這種樂趣。他此後不再履行公務，為他超過半世紀、總數達2.2萬次以上的王室單獨公務劃上句號。他強調退休不是出於健康原因，只是希望有更多空閒時間，享受人生。

菲臘親王退而不休：他熱愛駕駛，曾不止一次駕車接載英女王。2016年4月26日，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）與夫人米歇爾（Michelle Obama）訪英，菲臘親王駕車接載來賓到溫莎堡。（Getty Images）

出書大談嗜好

除了駕駛「鐵皮車」，他亦十分享受駕駛馬車。他在50歲開始更參與馬車比賽，並持續了許多年。他在2005年更為此撰書《30 Years On and Off the Box Seat》（暫譯：三十年上落馬車記），透露自己愛上這種運動，一來能夠吸收新鮮空氣，二來能夠保持健康體態。他指自己幾乎享受每一刻。

現在他雖然不會再競賽，但仍繼續保持這駕馬車習慣。在過去的聖誕節，他就在溫莎城堡（Windsor Castle）策馬大展身手。不過之後他罕有缺席王室聖誕日彌撒，惹來不少猜測。王室事後澄清他健康十分好，只是選擇在公眾目光外度過這一天，反映他有意避開公眾場合。

菲臘親王退而不休：他身為王室成員，馬術是「必修科」，自然能嫻熟地操控馬車，熱愛參與馬車競賽的他更出書分享這份興趣。圖為2016年5月15日他在英國皇家溫莎馬展（Royal Windsor Horse Show）駕駛馬車。從他的表情看來，他甚為享受。（Getty Images）

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車匙或被收起

由駕駛飛機到開馬車，技術再好，都有失手的時候。菲臘親王周四在英女王位於諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）附近發生撞車意外，當時他的座駕越野路華（Range Rover）更被撞至翻側，所幸他沒有受傷，只是受驚。據報他稱因為當時陽光刺眼而出事。

有目擊者指路面有很多玻璃碎及碎片，意外看似挺嚴重，因此對於菲臘親王沒受傷感到驚訝。經此一役，外界關注英女王及查理斯王子會否狠下心腸，收起他的車匙。畢竟5個月後，他就踏入98歲，未必再經得起如此驚嚇。

（綜合報道）