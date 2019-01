英女王繼續工作　菲臘親王卸下公職　退休享受自駕之樂

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)丈夫菲臘親王(Prince Philip)雖然年屆97歲,仍然不減活躍,尤其熱愛親自駕車出門。不過他周四(17日)駕駛時遇上驚險交通意外,所幸沒有受傷。 外界關注經歷這次意外,英女王或兒子查理斯王子(Prince Charles)會否阻止他繼續這個嗜好。

兒子憂慮出事

查理斯王子早在2014年,即菲臘親王92歲時,已經公開透露對父親堅持駕車十分擔憂。不過年輕時熱愛駕飛機的他拒絕放棄這個愛好,即使曾多次出入醫院做手術,亦無阻他重登駕駛座。

2018年4月他接受髖關節手術,數星期後就被拍攝到駕着越野路華(Range Rover)出現在王室活動。《太陽報》指出,他當時心情不錯,技術純熟,更一度停下車跟車窗外的英女王聊天;2016年時任美國總統奧巴馬夫婦訪英時,菲臘親王在溫莎堡就當起司機接載兩人。

熱愛駕駛的菲臘親王,自2017年8月2日後有更多私人時間享受這種樂趣。他此後不再履行公務,為他超過半世紀、總數達2.2萬次以上的王室單獨公務劃上句號。他強調退休不是出於健康原因,只是希望有更多空閒時間,享受人生。

菲臘親王退而不休:他熱愛駕駛,曾不止一次駕車接載英女王。2016年4月26日,時任美國總統奧巴馬(Barack Obama)與夫人米歇爾(Michelle Obama)訪英,菲臘親王駕車接載來賓到溫莎堡。(Getty Images)

出書大談嗜好

除了駕駛「鐵皮車」,他亦十分享受駕駛馬車。他在50歲開始更參與馬車比賽,並持續了許多年。他在2005年更為此撰書《30 Years On and Off the Box Seat》(暫譯:三十年上落馬車記),透露自己愛上這種運動,一來能夠吸收新鮮空氣,二來能夠保持健康體態。他指自己幾乎享受每一刻。

現在他雖然不會再競賽,但仍繼續保持這駕馬車習慣。在過去的聖誕節,他就在溫莎城堡(Windsor Castle)策馬大展身手。不過之後他罕有缺席王室聖誕日彌撒,惹來不少猜測。王室事後澄清他健康十分好,只是選擇在公眾目光外度過這一天,反映他有意避開公眾場合。

菲臘親王退而不休:他身為王室成員,馬術是「必修科」,自然能嫻熟地操控馬車,熱愛參與馬車競賽的他更出書分享這份興趣。圖為2016年5月15日他在英國皇家溫莎馬展(Royal Windsor Horse Show)駕駛馬車。從他的表情看來,他甚為享受。(Getty Images)

▼想觀看更多菲臘親王活動及意外現場相片,請點擊放大觀看:

+ 2

車匙或被收起

由駕駛飛機到開馬車,技術再好,都有失手的時候。菲臘親王周四在英女王位於諾福克郡(Norfolk)的桑德林漢姆莊園(Sandringham House)附近發生撞車意外,當時他的座駕越野路華(Range Rover)更被撞至翻側,所幸他沒有受傷,只是受驚。據報他稱因為當時陽光刺眼而出事。

有目擊者指路面有很多玻璃碎及碎片,意外看似挺嚴重,因此對於菲臘親王沒受傷感到驚訝。經此一役,外界關注英女王及查理斯王子會否狠下心腸,收起他的車匙。畢竟5個月後,他就踏入98歲,未必再經得起如此驚嚇。

(綜合報道)