「炒車」兩日後　英國菲臘親王無扣安全帶再駕車

英國菲臘親王（Prince Philip）周四（17日）駕車外出時發生交通意外，所幸他沒有受傷。時隔兩日後，97歲的菲臘親王再獨自駕車，並被當地傳媒拍到沒有佩戴安全帶。諾福克郡（Norfolk）警方表示，已勸諭菲臘親王需注意交通安全。

英國《每日郵報》和《太陽報》上周六（19日）刊登的照片顯示，菲臘親王在桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）內獨自駕駛一輛全新的越野路華（Land Rover）。他當時戴着墨鏡，但沒有佩戴安全帶。

諾福克郡警方女發言人表示，當局留意到這些照片，已對菲臘親王作出適當勸諭。根據當地法例，除非司機正在倒車，否則司機與乘客必須繫上安全帶；若被發現未有佩戴安全帶，則可遭罰款100英鎊（約1010港元）；如案件需要提上法庭處理，罰款可增至500英鎊（約5048港元）。

英國菲臘親王車禍：菲臘親王1月17日駕車外出時發生交通意外。從現場圖片可見，他的座駕一側嚴重損毀，玻璃碎及零件散落一地，所幸菲臘親王並無受傷。（視覺中國）

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菲臘親王周四駕駛一輛越野路華汽車，在桑德林漢姆莊園附近發生意外，當時他的座駕駛入A149號公路時，與另一輛車相撞後翻側。菲臘親王無受傷，另一車輛則有2名輕傷者。白金漢宮發言人表示，王室已致電慰問傷者。

其中一位名為菲爾韋瑟（Emma Fairweather）的傷者因車禍腕骨折斷，她接受當地傳媒訪問時表示，菲臘親王並無向她道歉。

（英國廣播公司）