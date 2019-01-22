真子公主未婚夫小室圭首次公開解釋　稱已解決家庭金錢糾紛

日本皇室秋篠宮親王千金真子公主的未婚夫小室圭周二（22日）發表公開信，就外界對他家人金錢糾紛的猜測作出解釋，並為期間造成外界揣測和不安道歉，但信中未有對他本人與真子公主的婚約等多作解釋。

秋篠宮文仁親王在11月慶祝53歲生日期間，指責稱若小室圭有意迎娶自己的女兒，應就多次延遲婚期及多番傳聞作「相應解釋」。有日本傳媒曾爆出小室的母親與外邊有金錢糾紛，以致兒子與真子公主的婚事遲遲未能舉行。

糾紛對象是母親的再婚婚約者

小室周二發表公開信，首次就他母親牽涉的金錢糾紛公開解釋。文中小室稱糾紛的對象是他母親的再婚婚約者；該男子2010年與他母親訂婚，但在2012年因各種原因取消婚約。

小室母親在與該男子交往期間，曾接受過對方多次金錢支援，在解除婚約後一年，男子突然要求母親歸還過去給予的金錢，令全家陷入混亂。但最終在專家的幫助和周旋下，男子最終放棄追討。小室稱他的母親最近一次在街上意外碰上該男子，兩人閒談中已再無談及金錢問題，因此稱「金錢糾紛事件已完全解決」。

小室在信中為事件造成外界揣測和不安道歉，並稱現時正在美國努力進修。信中並無正面提及自己與真子公主的婚約，僅就他母親的傳聞作解釋。

（每日新聞）