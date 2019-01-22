總統撈過界　特朗普獲提名「金草莓獎」最爛男主角

年度影壇盛事奧斯卡金像獎（The Oscars）頒獎禮將於本港時間周三（23日）晚上公布入圍名單，在之前一日，「金草莓獎」（Razzie Award）周二（22日）也照例公布入圍名單，此獎專門頒發最爛電影和最爛演員的「獎項」。 但在名單之上，不單有一眾明星，更有美國總統特朗普（Donald Trump）。他獲提名「最爛男主角」、「最爛拍擋」。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）也不輸蝕，競逐「最爛女配角」。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普出現在紀錄片《華氏11/9》（Fahrenheit 11/9）和《國家之死》（Death of a Nation）之中，結果他憑藉本色演出，獲提名最爛男主角。

與特朗普角逐「殊榮」的還有著名影星尊尼特普（Johnny Depp）、韋費路（Will Ferrell）、尊特拉華達（John Travolta）和布斯韋利士（Bruce Willis）。

在最爛拍擋提名中，也出現「特朗普與他的自戀小氣性格」。

至於特朗普夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在《華氏11/9》的「演出」，也使她獲提名最爛女配角。爭奪獎項的還有同樣參演《華氏11/9》的白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway），以及其他影星如姬莉佩絲頓（Kelly Preston）等人。

《滾石》雜誌（Rolling Stone）報道指，其實特朗普早於1991年就憑電影《做鬼也風流》（Ghosts Can't Do It）拿過「最爛男配角」。

「金草莓獎」是自1980創立的娛樂性質頒獎項目，旨在評選美國年度最爛電影、演員、導演和攝影。獎項入圍者於每年2月奧斯卡金像獎入圍名單揭曉前一日公布，預料「頒獎典禮」在2月23日舉行。

（綜合報道）