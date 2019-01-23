真子公主「未婚夫」公開信澄清金錢糾紛　母親前男友反駁：未解決

日本皇室秋篠宮親王千金，真子公主「未婚夫」小室圭在周二（22日）發表公開信，聲稱他母親與他人的金錢糾紛已經解決。但信中提及的男子透過傳媒反駁事件「未解決」，並稱仍希望小室母親能還他金錢。

真子公主與「未婚夫」小室圭。（視覺中國）

小室圭周二（22日）發表公開信，首度就外間揣測他母親與他人的金錢糾紛作解釋，並聲稱事件已解決。但多間日本傳媒隨即聯絡信中所述的男子，即小室母親的前訂婚者，卻發現「並非如此」。

澄清未說過「不用償還」

據日本《朝日新聞》報道，當年男子應小室母親的請求，協助供養小室一家的生活費及大學學費等一共400多萬日圓（約28萬港元）。而男子決定解除婚約的理由之一，是因為「對方一直向他索錢，令他的生活變得困難起來」。

男子承認在解除婚約後，一度要求小室母親歸還過去的支援費用，而對方也提議「每月1萬日圓（約700港元）」分期償還。男子稱並無要求小室母親把約會時的飲食費或禮物都還給他，僅要求她償還資助家用和小室圭的大學學費。男子澄清自己並無說過「不用償還」，並表示「要求小室母親還錢的態度從未改變」。

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